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"Wyrocznia z Omaha" odchodzi. "Ojciec Czas zawsze zwycięża"

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Warren Buffett
Warren Buffet zrezygnował z funkcji przewodniczącego rady dyrektorów holdingu Berkshire Hathaway
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Warren Buffett, 96-letni miliarder, zrezygnował z funkcji prezesa zarządu holdingu Berkshire Hathaway, którą pełnił od 1970 roku - poinformował CNN. Buffett pozostanie w radzie jako jej honorowy przewodniczący. Jego miejsce zajmie syn Howard, zasiadający w niej od 1993 roku.

Warren Buffett, znany jako "Wyrocznia z Omaha", przekształcił Berkshire Hathaway w jedną z najcenniejszych firm na świecie. Kierując się zasadami inwestowania w wartość, przez dziesięciolecia osiągał wyniki znacznie przewyższające szeroki rynek.

W ciągu swojej kariery został również jednym z najbogatszych ludzi na świecie i jednym z najbardziej hojnych filantropów. Według Bloomberg Billionaires Index zajmuje obecnie dziesiąte miejsce na liście najzamożniejszych, a jego majątek jest szacowany na 145 mld dolarów.

Notowania akcji Berkshire Hathaway niemal nie zareagowały na wiadomość o jego odejściu.

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"Ojciec Czas zawsze zwycięża"

W piątkowym liście do akcjonariuszy Buffett wyjaśnił, że ustępuje między innymi dlatego, iż dyrektor generalny Greg Abel przewyższył jego oczekiwania w zarządzeniu holdingiem. Nawiązał również do swojego wieku, żartując, że jego prawnuk, który właśnie skończył rok, "porusza się obecnie nieco szybciej niż ja".

"Ojciec Czas zawsze zwycięża. Był jednak dla mnie hojny. Dał mi możliwość zobaczenia, jak Berkshire osiąga punkt, w którym jestem bardziej niż kiedykolwiek pewny tego, co przyniesie przyszłość" - napisał Buffet.

Abel, który zastąpił Buffetta na stanowisku dyrektora generalnego, oddał mu hołd w piątkowym oświadczeniu.

"Wpływ Warrena na Berkshire i jego właścicieli nie ma sobie równych w historii amerykańskiego biznesu" - podkreślił.

Miliardy dolarów na cele dobroczynne

Buffett jeszcze za życia przekazał znaczną część swojego majątku na cele dobroczynne. W 2010 roku wspólnie ze współzałożycielem Microsoftu Billem Gatesem i jego ówczesną żoną Melindą French Gates zainicjował "The Giving Pledge".

Celem inicjatywy jest zachęcanie najbogatszych ludzi na świecie do przekazania co najmniej połowy majątku na cele charytatywne - za życia lub po śmierci.

Na początku tego roku Buffett poinformował jednak, że przestał przekazywać akcje Berkshire Fundacji Gatesów i nie utrzymuje już kontaktów z dawnym bliskim przyjacielem Billem Gatesem. Decyzja zapadła w związku z doniesieniami dotyczącymi relacji Gatesa ze skazanym przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem.

Jak Buffett napisał w liście do akcjonariuszy z 2025 roku, jego testament przewiduje, że po śmierci ponad 99 proc. majątku zostanie przekazane organizacjom charytatywnym. Do tego czasu łączna wartość dokonanych przez niego darowizn sięgnęła 60 mld dolarów.

Znany ze skromnego stylu życia

Mimo ogromnego bogactwa Buffett przez lata słynął ze skromnego stylu życia. Przez większość życia mieszkał w tym samym domu w Omaha w stanie Nebraska, który kupił w 1958 roku za 31,5 tys. dolarów.

Warren Buffett
Warren Buffett
Źródło zdjęcia: Shutterstock

W kwietniu 2012 roku ujawnił, że choruje na raka prostaty. Zaznaczył wówczas, że chorobę wykryto na bardzo wczesnym etapie. We wrześniu tego samego roku zakończył radioterapię, po czym przez kolejnych 13 lat pozostawał na czele Berkshire Hathaway.

Buffett stał się również jednym z najbardziej znanych zwolenników podwyższenia podatków dla najzamożniejszych Amerykanów. Przekonywał, że niesprawiedliwe jest, iż płaci podatki stanowiące mniejszą część jego dochodów niż w przypadku jego sekretarki oraz innych przedstawicieli klasy średniej.

Tak zwana reguła Buffetta, zakładająca wprowadzenie minimalnej efektywnej stawki podatkowej w wysokości 30 proc. dla osób zarabiających ponad milion dolarów rocznie, stała się jednym z tematów kampanii prezydenta Baracka Obamy przed wyborami w 2012 roku. Propozycja została jednak odrzucona przez Republikanów w Senacie.

Od sprzedawcy do legendy inwestowania

Buffett rozpoczął karierę w 1951 roku jako sprzedawca w Buffett, Falk & Co., firmie inwestycyjnej swojego ojca. Po krótkim okresie pracy jako analityk papierów wartościowych w nowojorskiej Graham-Newman Corp. wrócił do Omaha i w 1956 roku założył własną firmę inwestycyjną.

W 1962 roku zaczął kupować akcje Berkshire Hathaway, będącej wówczas borykającym się z problemami producentem tekstyliów z New Bedford w stanie Massachusetts. Trzy lata później przejął kontrolny pakiet akcji spółki. W 1969 roku rozwiązał własną firmę inwestycyjną i uczynił Berkshire swoim głównym wehikułem inwestycyjnym.

Pod kierownictwem Buffetta Berkshire Hathaway rozwinęło się w niezwykle dochodowy i zróżnicowany konglomerat. Firma jest właścicielem między innymi ubezpieczyciela GEICO, kolejowego przewoźnika towarowego Burlington Northern Santa Fe, producenta odzieży Fruit of the Loom oraz sieci lodziarni Dairy Queen.

W okresie, w którym Buffett kierował firmą, wartość rynkowa Berkshire rosła średnio o 19 proc. rocznie, znacznie przewyższając wyniki szerokiego rynku.

Źródło: CNN
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Tagi:
Warren BuffettUSA
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