Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Pierwsza taka firma w elicie. Historyczny moment

market zakupy usa shutterstock_2713613113
Trump w Davos o wzrostach na amerykańskich rynkach i rozwoju gospodarki
Źródło: Reuters/TVN24
Walmart stał się pierwszym tradycyjnym sprzedawcą detalicznym, którego wartość rynkowa przekroczyła bilion dolarów. Tym samym firma dołączyła do elitarnego grona, które zdominowali giganci technologiczni - podał portal stacji BBC.

Do prestiżowej grupy przedsiębiorstw o kapitalizacji powyżej biliona dolarów należą głównie tak zwane Big Techy, czyli m.in. Nvidia czy Alphabet.

Geneza sukcesu

Sukces Walmartu pokazuje, jak dynamicznie rozwija się działalność e‑commerce (sprzedaż przez internet) amerykańskiego giganta oraz jak skutecznie przyciąga on klientów poszukujących niższych cen. Zdaniem brytyjskiego portalu inwestorzy z Wall Street pozytywnie ocenili inwestycje w sztuczną inteligencję, dzięki czemu kapitalizacja firmy wspięła się na rekordowy poziom.

Współpraca z OpenAI pozwala klientom Walmartu na planowanie posiłków, uzupełnianie zapasów czy odkrywanie nowych produktów za pomocą prostych rozmów z chatbotem.

Jak podkreśliła BBC, rekordowa wycena zbiegła się w czasie z początkiem kadencji nowego prezesa Johna Furnera, który od lat wspiera rozwój technologii AI w firmie. Decyzja Walmartu o przeniesieniu notowań z nowojorskiej giełdy NYSE na bardziej technologiczny Nasdaq dodatkowo podkreśliła ambicję spółki, by być postrzeganą jako przedsiębiorstwo cyfrowe.

Czytaj też: Zmiana na szczycie największej sieci handlowej świata

Rewolucja w branży? "Tego nie można nazwać grą"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rewolucja w branży? "Tego nie można nazwać grą"

Łukasz Figielski

Odporny na kryzysy

Kurs akcji Walmartu w ostatnich miesiącach znacząco wzrósł. W najnowszym raporcie finansowym, opublikowanym w listopadzie, firma wykazała silną sprzedaż w kluczowych segmentach - spożywczym i odzieżowym.

Przedstawiciele spółki zwracają uwagę, że wpływ ceł prezydenta USA Donalda Trumpa okazał się łagodniejszy, niż początkowo przewidywano. Choć podniosły one ceny m.in. elektroniki i zabawek, skala działalności Walmartu pozwoliła firmie skuteczniej niż konkurenci zminimalizować te koszty.

- Walmart jest lepiej zabezpieczony niż większość rywali, biorąc pod uwagę naszą ofertę wartościową - podkreślił cytowany przez BBC John David Rainey, dyrektor finansowy spółki.

Rywal zyskuje na sile

Dynamiczny rozwój sprzedaży internetowej sprawił, że Walmart stał się realnym konkurentem dla Amazona. W samych Stanach Zjednoczonych sprzedaż online wzrosła o 28 proc. w trzech miesiącach do 31 października, napędzana rosnącą liczbą zamówień internetowych i przychodami z reklamy. Mimo to wartość rynkowa Amazona pozostaje ponad dwukrotnie wyższa - sięga 2,6 biliona dolarów.

Pod koniec ubiegłego roku granicę biliona dolarów przekroczył również producent leków Eli Lilly, choć później jego wycena spadła poniżej tego poziomu. W 2024 roku ten poziom kapitalizacji osiągnął też konglomerat Berkshire Hathaway.

Walmart to największy sprzedawca stacjonarny w USA, a znany jest z niskich cen. Teraz korzysta na trendzie, w którym coraz więcej osób o wyższych dochodach wybiera tańsze produkty w obliczu spowolnienia rynku pracy i utrzymującej się inflacji. Szybka dostawa do domu oraz rozbudowana oferta online przyciągają klientów z różnych grup dochodowych, umacniając pozycję spółki jako jednego z najważniejszych graczy światowego handlu.

Najwięksi detaliści świata

Według raportu firmy Deloitte "Global Powers of Retailing 2025" w czołówce największych sieci handlowych świata znajdują się: Walmart, Amazon, Costco, Schwarz Group oraz Home Depot.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował: Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
WalmartUSA
Zobacz także:
vlkolinec wies slowacja shutterstock_2305080429
Wchodzą na prywatne posesje, zaglądają do okien. "Turystyczne zoo"
Turystyka
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
ZUS przeliczył emerytury. Jest podwyżka
Dla seniora
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty
Pieniądze
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
To może być sensacyjny zwrot. Bohaterowie? Nawrocki, Tusk, Glapiński
Konrad Piasecki, Arleta Zalewska
pieniądze, euro
Były premier: czas na euro
Najnowsze
shutterstock_1368500537
Chcieli wiedzieć, kto wyleciał z pracy. Zostali zwolnieni
Tech
nowy jork usa shutterstock_2670566755
Spór o kluczową inwestycję. Administracja Trumpa pozwana
Ze świata
lotto
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja w górę
Pieniądze
shutterstock_1539445880_1
Koniec shutdownu w USA
Ze świata
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Z kraju
Nestle hq
Dwie partie produktu dla niemowląt wycofane. Ostrzeżenie
Z kraju
shutterstock_2399512237 (1)_1
Koniec awarii w Alior Banku. "Wszystkie systemy działają już poprawnie"
Pieniądze
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Cena złota odbiła po największym spadku od dekad
Rynki
Ministerstwo Finansów
Resort chce nowego podatku. Podano stawkę
Pieniądze
Media antyspołecznościowe
"Będziemy chronić nieletnich". Rząd wprowadza nowy zakaz
Tech
warszawa tlum zima shutterstock_2573188091
Zaskakująca oferta pracy. "Gwarantuję: głód, upodlenie, depresję"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
shutterstock_2282170465
Mróz testuje sieć. Historyczny rekord w Polsce
Z kraju
Boom na krótkoterminowy najem
Koniec samowoli w najmie krótkoterminowym. Nowy obowiązek
Najnowsze
shutterstock_2714899109
Alarmujące dane. Co piąty mieszkaniec Niemiec jest zagrożony
Ze świata
informatyk biuro komputer praca shutterstock_2440815441
Rewolucja w branży? "Tego nie można nazwać grą"
Łukasz Figielski
21.02 | System "Twój e-PIT" pod lupą UODO. Dane osobowe zagrożone?
Twój e-PIT będzie niedostępny. Resort wyjaśnia
Dla firm
Posiedzenie rządu, Tusk i Domański
Tusk: w Kijowie towarzyszyć mi będzie Domański
Z kraju
moskwa metro shutterstock_2555062963
Wyrywkowe kontrole w metrze. "Nowe środki"
Ze świata
shutterstock_2586574153
Zakazują takich klamek. Spopularyzowała je Tesla
Moto
Premier Donald Tusk i przedstawiciele rządu w trakcie głosowania w Sejmie 5.12.2025 rok
Media o Polsce: silna gospodarka, słaby rząd
Ze świata
portfel, pieniądze
Co dalej ze stopami procentowymi? "Kwestia czasu"
Z kraju
Elon Musk, chatbot Grok, firma xAI, platforma X, sztuczna inteligencja AI
Paryska prokuratura przeszukuje biuro firmy Muska
Ze świata
shutterstock_2708817987
Te produkty zdrożały najbardziej. "Niepokojące"
Z kraju
Donald Trump
Apel Trumpa. "Podpiszę natychmiast"
Ze świata
Elon Musk
Musk łączy firmy. Największa fuzja w historii
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica