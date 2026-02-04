Pierwsza taka firma w elicie. Historyczny moment

Trump w Davos o wzrostach na amerykańskich rynkach i rozwoju gospodarki Źródło: Reuters/TVN24

Do prestiżowej grupy przedsiębiorstw o kapitalizacji powyżej biliona dolarów należą głównie tak zwane Big Techy, czyli m.in. Nvidia czy Alphabet.

Geneza sukcesu

Sukces Walmartu pokazuje, jak dynamicznie rozwija się działalność e‑commerce (sprzedaż przez internet) amerykańskiego giganta oraz jak skutecznie przyciąga on klientów poszukujących niższych cen. Zdaniem brytyjskiego portalu inwestorzy z Wall Street pozytywnie ocenili inwestycje w sztuczną inteligencję, dzięki czemu kapitalizacja firmy wspięła się na rekordowy poziom.

Współpraca z OpenAI pozwala klientom Walmartu na planowanie posiłków, uzupełnianie zapasów czy odkrywanie nowych produktów za pomocą prostych rozmów z chatbotem.

Jak podkreśliła BBC, rekordowa wycena zbiegła się w czasie z początkiem kadencji nowego prezesa Johna Furnera, który od lat wspiera rozwój technologii AI w firmie. Decyzja Walmartu o przeniesieniu notowań z nowojorskiej giełdy NYSE na bardziej technologiczny Nasdaq dodatkowo podkreśliła ambicję spółki, by być postrzeganą jako przedsiębiorstwo cyfrowe.

Odporny na kryzysy

Kurs akcji Walmartu w ostatnich miesiącach znacząco wzrósł. W najnowszym raporcie finansowym, opublikowanym w listopadzie, firma wykazała silną sprzedaż w kluczowych segmentach - spożywczym i odzieżowym.

Przedstawiciele spółki zwracają uwagę, że wpływ ceł prezydenta USA Donalda Trumpa okazał się łagodniejszy, niż początkowo przewidywano. Choć podniosły one ceny m.in. elektroniki i zabawek, skala działalności Walmartu pozwoliła firmie skuteczniej niż konkurenci zminimalizować te koszty.

- Walmart jest lepiej zabezpieczony niż większość rywali, biorąc pod uwagę naszą ofertę wartościową - podkreślił cytowany przez BBC John David Rainey, dyrektor finansowy spółki.

Rywal zyskuje na sile

Dynamiczny rozwój sprzedaży internetowej sprawił, że Walmart stał się realnym konkurentem dla Amazona. W samych Stanach Zjednoczonych sprzedaż online wzrosła o 28 proc. w trzech miesiącach do 31 października, napędzana rosnącą liczbą zamówień internetowych i przychodami z reklamy. Mimo to wartość rynkowa Amazona pozostaje ponad dwukrotnie wyższa - sięga 2,6 biliona dolarów.

Pod koniec ubiegłego roku granicę biliona dolarów przekroczył również producent leków Eli Lilly, choć później jego wycena spadła poniżej tego poziomu. W 2024 roku ten poziom kapitalizacji osiągnął też konglomerat Berkshire Hathaway.

Walmart to największy sprzedawca stacjonarny w USA, a znany jest z niskich cen. Teraz korzysta na trendzie, w którym coraz więcej osób o wyższych dochodach wybiera tańsze produkty w obliczu spowolnienia rynku pracy i utrzymującej się inflacji. Szybka dostawa do domu oraz rozbudowana oferta online przyciągają klientów z różnych grup dochodowych, umacniając pozycję spółki jako jednego z najważniejszych graczy światowego handlu.

Najwięksi detaliści świata

Według raportu firmy Deloitte "Global Powers of Retailing 2025" w czołówce największych sieci handlowych świata znajdują się: Walmart, Amazon, Costco, Schwarz Group oraz Home Depot.

