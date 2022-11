Większość członków Fedu popiera zwolnienie tempa podwyżek stóp. Wzrosty na Wall Street

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów w reakcji na publikację sprawozdania z ostatniego posiedzenia Fed. Z protokołu wynika, że bank centralny może spowolnić tempo podwyżek stóp procentowych, ale istnieje znaczna niepewność co do ostatecznego ich poziomu. W czwartek z kolei swój protokół opublikuje Europejski Bank Centralny.

Niepewność poziomu stóp procentowych

Z opublikowanego w środę protokołu z ostatniego posiedzenia Fedu wynika, że większość członków Fedu popiera zwolnienie tempa podwyżek stóp wkrótce. Dodano, że istnieje znaczna niepewność co do ostatecznego poziomu stóp procentowych w USA. "Wielu uczestników posiedzenia zauważyło, że w miarę zbliżania się polityki pieniężnej do stanowiska wystarczająco restrykcyjnego, aby osiągnąć cele Komitetu, właściwe stałoby się spowolnienie tempa wzrostu docelowego przedziału stopy funduszy federalnych. Ponadto znaczna większość uczestników oceniła, że spowolnienie tempa wzrostu prawdopodobnie wkrótce będzie właściwe. W tych okolicznościach wolniejsze tempo umożliwiłoby Komitetowi lepszą ocenę postępów w osiąganiu celów maksymalnego zatrudnienia i stabilności cen" - napisano w protokole po listopadowym posiedzeniu Fedu.

Rynek pracy w USA pozostaje bardzo napięty

W ocenie członków Fedu, istnieje zwiększona niepewność co do perspektyw inflacji i wzrostu PKB. W protokole napisano, że rynek pracy w USA pozostaje bardzo napięty. Kontrakty terminowe na stopy proc. Fedu wyceniają obecnie 77 proc. szans, że bank centralny USA podniesie stopy proc. o 50 pb. w grudniu do przedziału 4,25-4,50 proc. W czwartek Europejski Bank Centralny opublikuje własny protokół z ostatniego posiedzenia. Wiceprezes EBC Luis de Guindos powiedział, że bank centralny będzie nadal podnosił stopy procentowe, dopóki nie obniży inflacji do około 2-proc. celu średniookresowego.