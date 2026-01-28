Logo TVN24
Ze świata

Bessent: Europejczycy finansowali wojnę przeciwko sobie

Scott Bessent
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i premier Indii Narendra Modi
Scott Bessent stwierdził, że Unia Europejska przedkłada interesy handlowe nad chęć zakończenia wojny Rosji przeciw Ukrainie. W ten sposób amerykański minister finansów skomentował zawartą przez UE umowę handlową z Indiami i odmowę dołączenia do ceł USA przeciwko Indiom za kupowanie rosyjskiej ropy.

Bessent w wywiadzie dla telewizji CNBC powiedział, że zawiódł się na postawie krajów Europy.

Bessent o Europejczykach

- Europejczycy są na pierwszej linii frontu wojny w Ukrainie, wojny z Rosją. Indie zaczęły kupować rosyjską ropę objętą sankcjami. (...) Europejczycy finansowali wojnę przeciwko sobie i to coś, czego nie da się wymyślić - mówił Bessent.

Jak dodał, kiedy USA nałożyły 25-procentowe cła na towary z Indii z powodu kupowania przez nią rosyjskiej ropy naftowej, UE odmówiła podjęcia podobnych działań, bo dążyła do finalizacji umowy z tym krajem.

- Za każdym razem, gdy usłyszycie Europejczyka mówiącego o znaczeniu obywateli Ukrainy, pamiętajcie, że oni stawiają handel ponad interesy obywateli Ukrainy. Handel, europejski handel - ważniejszy niż zakończenie wojny w Ukrainie - powiedział Bessent.

Ćwierć świata zawiera umowę. Kto zyska, kto straci

Ćwierć świata zawiera umowę. Kto zyska, kto straci

Maciej Michałek
Sikorski: znacznie więcej korzyści niż wyzwań

Sikorski: znacznie więcej korzyści niż wyzwań

Umowa handlowa UE-Indie

Bessent w ubiegłym tygodniu przekonywał, że w reakcji na nałożone cła Indie zrezygnowały z zakupów rosyjskiego surowca. Zasugerował, że obowiązujące od sierpnia ub.r. taryfy mogą zostać zniesione.

UE i Indie poinformowały we wtorek o zakończeniu trwających od niemal 20 lat negocjacji dotyczących umowy handlowej. Jak podała Komisja Europejska, Indie będą stopniowo znosić wysokie cła, np. na europejskie samochody, które mają zostać obniżone ze 110 do 10 proc. W ramach porozumienia Indie mają też obniżyć taryfy na import alkoholi z UE i eksport z UE do tego kraju ma się podwoić.

Jednocześnie Indie pozostają jedyną z czołowych gospodarek świata, która nie uzgodniła dotąd ram umowy handlowej z USA, mimo pojawiających się od marca ub.r. sygnałów o potencjalnym porozumieniu.

Autorka/Autor: wk/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/LAURENT GILLIERON

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica