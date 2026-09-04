USA uderzają. "Wiemy, kim jesteście, wiemy, gdzie jesteście"

Donald Trump ogłosił wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi (wideo z 20 sierpnia 2026 roku) Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JESSE BARBER

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To kolejne działanie w ramach Operacji Economic Outcast, która ma na celu izolację Iranu.

Sankcje na turecki bank

Jak podało ministerstwo finansów (skarbu), sankcjami objęto zarejestrowany w Stambule Golden Global Bank i jego filie.

Według resortu ten stosunkowo niewielki bank inwestycyjny świadomie umożliwiał Iranowi i podmiotom związanym z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej uzyskiwanie dostępu do środków ze sprzedaży ropy naftowej do Chin, zezwalając na przelewy pieniędzy oraz ich konwersję na gotówkę i złoto.

"Wiemy, kim jesteście"

"Instytucje finansowe wciąż boleśnie przekonują się, że poważnie traktujemy Operację Economic Outcast. Mamy nadzieję, że żadne kolejne banki nie będą musiały zostać objęte sankcjami, ale ostatecznie zależy to od tego, jak szybko społeczność międzynarodowa opamięta się i zaprzestanie wspierania morderczego reżimu irańskiego" - napisał w oświadczeniu minister finansów Scott Bessent.

"Wiemy, kim jesteście, wiemy, gdzie jesteście i będziemy kontynuować działania wspólnie z naszymi sojusznikami i partnerami, dopóki nie pogrzebiemy głowy irańskiego węża" - dodał.

Sankcje na banki

Golden Global jest drugą zagraniczną instytucją finansową objętą amerykańskimi sankcjami w ramach Global Outcast, inicjatywy mającej finansowo odizolować i "udusić" irański reżim. Jak mówił wcześniej Bessent, USA prowadzą rozmowy z wieloma państwami, zmuszając je do wyboru, czy dane państwo jest za Stanami Zjednoczonymi, czy przeciwko.

Wcześniej podobne restrykcje zapowiedziano wobec dubajskiego oddziału drugiego największego banku Egiptu - Banque Misr. Jak dotąd Waszyngton stronił jednak od działań przeciwko chińskim instytucjom finansowym, uważanym za kluczowy element obchodzenia sankcji przez Iran.