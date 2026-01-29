Logo TVN24
Ze świata

Oszałamiająca kwota. Tyle kosztowało wysłanie Gwardii Narodowej przez Trumpa

Protesty w Los Angeles - Gwardia Narodowa
Protest przeciwko rozmieszczeniu Gwardii Narodowej w Chicago
Źródło: Reuters
Niemal pół miliarda dolarów kosztowało podatników wysłanie przez prezydenta USA Donalda Trumpa Gwardii Narodowej do kilku amerykańskich miast w 2025 roku - przekazało Biuro Budżetowe Kongresu (CBO).

Od czerwca do końca 2025 roku administracja Trumpa skierowała gwardzistów i żołnierzy Marines do sześciu miast:

  • Los Angeles,
  • Memphis,
  • Portland,
  • Chicago,
  • Waszyngtonu,
  • Nowego Orleanu.

200 żołnierzy pozostawało też w stanie gotowości w Teksasie po ich wycofaniu z Chicago.

Koszt wysłania Gwardii Narodowej

Według CBO łączny koszt tych operacji (oprócz Nowego Orleanu, gdyż tam działania Gwardii rozpoczęły się pod koniec roku) wyniósł 496 mln dolarów.

Biuro zaznaczyło, że trudno jest dokładnie oszacować koszty tych operacji ze względu na zmienne dotyczące ich skali, długości i lokacji. "Tę niepewność pogłębiają kwestie prawne, które wstrzymały wysłanie żołnierzy do niektórych miast, oraz zmiany w polityce administracji" - podkreślono.

Dalsze rozmieszczenie Gwardii Narodowej w takiej liczbie jak pod koniec 2025 r. kosztowałoby 93 mln dolarów miesięcznie - podało biuro w odpowiedzi na pytanie senatora Demokratów Jeffa Merkleya o koszty takich operacji.

Wycofanie Gwardii Narodowej

31 grudnia Trump ogłosił wycofanie Gwardii Narodowej z Los Angeles, Portland i Chicago. Nie wykluczył jednak ich powrotu w przypadku wzrostu przestępczości w tych rządzonych przez Demokratów miastach.

Wojska nigdy w praktyce nie weszły ani do Chicago, ani do Portland ze względu na decyzje sądów federalnych, które uznawały wysłanie żołnierzy wbrew woli władz stanowych za nielegalne. W Los Angeles - gdzie zostały wysłane w reakcji na zamieszki i protesty przeciwko służbom imigracyjnym prowadzącym obławy na nieudokumentowanych imigrantów - żołnierze stacjonowali przez miesiące, choć większość sił została wycofana jeszcze latem.

Gwardia Narodowa podczas protestów w Los Angeles w czerwcu 2025 roku
Gwardia Narodowa podczas protestów w Los Angeles w czerwcu 2025 roku
Źródło: PAP/EPA/ALLISON DINNER

GN w amerykańskich miastach

Siły Gwardii Narodowej są obecne w Waszyngtonie, Memphis i Nowym Orleanie, gdzie znajdują się za zgodą lokalnych władz.

Według mediów misja w Waszyngtonie, której celem - według Trumpa - jest walka z przestępczością, została przedłużona do końca 2026 roku.

Autorka/Autor: /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALLISON DINNER

