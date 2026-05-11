Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Trump reaguje na drogie paliwo. Proponuje zawieszenie podatku

|
Donald Trump
Trump: mogę powiedzieć tyle, Iran chce się dogadać
Źródło: TVN24
Prezydent USA Donald Trump opowiedział się w poniedziałek za zawieszeniem federalnego podatku paliwowego w obliczu wzrostów cen na stacjach benzynowych. Jednak potrzebna jest do tego ustawa Kongresu.

Donald Trump chce tymczasowo znieść podatek, o czym poinformował podczas wywiadu z telewizją CBS oraz w późniejszej rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym. Pytany, czy zamierza to zrobić, odpowiedział twierdząco, dodając, że przerwa trwałaby tak długo, jak byłoby to "stosowne".

- Tak, zamierzamy na jakiś czas znieść podatek od benzyny, a gdy ceny benzyny spadną, pozwolimy na jego stopniowe przywrócenie - powiedział.

Podatek od paliw

Federalny podatek od paliw wynosi obecnie 18 centów za galon (3,79 l) benzyny. Jednak aby doszło do jego zniesienia potrzebna jest ustawa Kongresu.

Senator Republikanów Josh Hawley zapowiedział w poniedziałek, że zgłosi stosowny projekt w najbliższym czasie. Już wcześniej podobny projekt wnieśli demokraci, senator Mark Kelly i kongresmen Chris Pappas.

Diesel najtańszy od dwóch miesięcy. Niemcy wyrównują ceny paliw
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Diesel najtańszy od dwóch miesięcy. Niemcy wyrównują ceny paliw

Wcześniej podobne podatki stanowe zawiesiły władze niektórych stanów, w tym Georgii, Utah i Indiany.

Jeśli zmiany zostaną wprowadzone na poziomie federalnym, obniżka ceny na stacjach nie będzie bardzo zauważalna. Od początku wojny z Iranem, średnia cena galona benzyny w USA wzrosła o ponad 50 proc. (1,5 dol.) i wynosi obecnie 4,54 dolara.

Kruche zawieszenie broni

Prezydent USA zasugerował, że jest bliski podjęcia decyzji o zerwaniu zawieszenia broni z Iranem. Ponadto, nazwał irańską propozycję porozumienia "głupią". Jednocześnie powiedział, że zamierza prowadzić dalsze negocjacje.

Podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym był pytany, czy w obliczu braku porozumienia z Iranem zawieszenie broni nadal obowiązuje. Odpowiedział, że rozejm jest "niesamowicie słaby", porównując jego stan do pacjenta sztucznie podtrzymywanego przy życiu, któremu lekarz daje 1 proc. szans na przeżycie.

Prezydent twierdził, że jeszcze dwa dni wcześniej Irańczycy zgadzali się na przekazanie zapasów wzbogaconego uranu Stanom Zjednoczonym, lecz nie zawarli tego w odpowiedzi, którą dostał.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Aaron Schwartz / POOL

Udostępnij:
Tagi:
PaliwoCeny paliwDonald TrumpKonflikt na Bliskim Wschodzie
Natalia Kieszek
Natalia Kieszek
Wydawczyni działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
berlin niemcy shutterstock_2500176873
Diesel najtańszy od dwóch miesięcy. Niemcy wyrównują ceny paliw
Ze świata
KROPKA
Kotula o Zondacrypto: afera PiS, prawicy i dużego pałacu
Z kraju
Netflix
Netflix stanie przed sądem. "Stworzył program do inwigilacji"
Ze świata
PERN
Polska uratuje niemiecką rafinerię? PERN gotowy do dostaw
Ze świata
Beyonce
Sony kupuje gigantyczny katalog utworów. Transakcja na miliardy dolarów
Ze świata
Konflikt Izrael-Palestyna
Unia uderza w osadników i Hamas. Zakaz wjazdu i zamrożone majątki
Ze świata
Elon Musk
Giganci biznesu z Trumpem w Pekinie. Brakuje jednego nazwiska
Ze świata
shutterstock_2505840835
Batalia sądowa między Shein i Temu. Naruszanie praw autorskich na "skalę przemysłową"
Handel
market zakupy usa shutterstock_2713613113
Rekordowy pesymizm w USA. Wynik najgorszy od ponad 70 lat
Ze świata
telefon, dziecko, szkoła, uczeń
Weryfikacja wieku w polskim internecie. Ministra zapowiada zmiany
Tech
Garo
Szwedzka spółka wycofuje się z Polski. Powodem rosnące koszty
Ze świata
Sprawa mieszkania komunalnego w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Rząd szykuje zmiany dla deweloperów. Zakaz podwyżek, wyższe kary
Nieruchomości
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
Skromne podwyżki emerytur. Oto prognozy na 2027 rok
Dla seniora
shutterstock_2594879757
Bruksela prowadzi rozmowy z gigantami AI z USA
Tech
Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Przemysław Czarnek w Sejmie
PiS przeciwko kryptoaktywom. Premier komentuje
Z kraju
shutterstock_2400636179
OpenAI odpiera zarzuty po strzelaninie. Rodzina ofiary obwinia ChatGPT
Tech
Spirit Airlines
To koniec ery tanich lotów? Ważny sygnał dla branży
Ze świata
Damaszek
Unia znosi ograniczenia dla Syrii. Koniec sankcji handlowych
Ze świata
usa rezerwa federalna budynek shutterstock_1296013063_1
Co z obniżką stóp? Kluczowe instytucje zmieniają projekcje
Ze świata
jacht christina o włochy shutterstock_1074345215
Olbrzymia przecena. Legendarny jacht wciąż czeka na kupca
Ze świata
Kijów, Ukraina
Pożyczka dla Ukrainy. Są nowe informacje
Ze świata
Profil Zaufany to darmowy podpis elektroniczny dla użytkownika internetu, który chce załatwiać sprawy urzędowe przez ePUAP
Usunięto awarię rządowego serwisu
Tech
giełda notowania
Nintendo pod presją. Inwestorzy czekają na nowe gry
Tech
samolot smartfon czytnik shutterstock_1183257406
Zmiana ostrzeżeń MSZ dla dwóch państw. "Odradzamy"
Turystyka
paliwo benzyna tankowanie shutterstock_2770567921
Takie będą ceny paliw we wtorek. Jest komunikat
Moto
Dua Lipa
Wielki koncern z wielkim pozwem. Gwiazda pop z milionowymi roszczeniami
Tech
meble sofy sklep shutterstock_2449269991
Brak odpowiedzi się nie opłacił. Surowa kara za ignorowanie urzędu
Z kraju
27
Polska zaskarżyła do TSUE umowę z krajami Mercosur
Z kraju
portfel, pieniądze
Tyle zarabiają Polacy. Nowe dane
Pieniądze
To już X edycja kongresu Impact
Ostatnie chwile przed Impact'26. Na liście gości premierzy, ambasadorzy i nobliści
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica