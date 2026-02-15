Logo TVN24
Ze świata

Trudna sytuacja w USA. Możliwy paraliż ruchu lotniczego

Lotnisko Newark-Liberty, nieopodal Nowego Jorku
Donald Trump przemawia w Davos: nasza gospodarka kwitnie
Źródło: TVN24
Shutdown (paraliż budżetowy) w USA objął agencję odpowiedzialną za kontrolę pasażerów i bagażu na lotniskach. Oznacza to, że choć osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo muszą pracować, to nie dostają pensji. W przypadku poprzednich shutdownów pracownicy często korzystali z urlopów i zwolnień, a braki kadrowe powodowały poważne utrudnienia.

Brak finansowania Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) skutkuje tym, ża agenci amerykańskiej Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA) pracują na lotniskach bez wynagrodzenia - blisko 95 proc. pracowników TSA uznano za personel niezbędny i zobowiązano do służby bez zapłaty.

Kolejny shutdown

Pozostała część administracji federalnej ma zapewnione środki do 30 września - kontrolerzy ruchu lotniczego otrzymują pensje, a ryzyko masowego odwoływania lotów jest mniejsze.

Mimo to rozwój wydarzeń budzi niepokój społeczeństwa, pamiętającego rekordowe, 35-dniowe zawieszenie prac rządu zakończone w styczniu. Jak przypomina AP, ówczesny paraliż kosztował gospodarkę USA miliardy dolarów. Według biura ds. budżetu Kongresu (CBO) było to około 11 mld dolarów, z czego 3 mld utracono bezpowrotnie.

Shutdown w USA a praca lotnisk

John Rose z firmy Altour, specjalizującej się w zarządzaniu podróżami służbowymi, ocenił, że napięcia mogą pojawić się szybciej niż poprzednio, ponieważ funkcjonariusze TSA "wciąż mają to świeżo w pamięci i w portfelach".

Ostrzegł, że nawet kilka przypadków nieplanowanej nieobecności może drastycznie wydłużyć kolejki, zwłaszcza na mniejszych lotniskach, dysponujących tylko jednym punktem kontroli pasażerów.

Z kolei Rich Davis z firmy z promującej ruch turystyczny, International SOS, wskazał, że linie lotnicze mogą opóźniać starty z powodu pasażerów zatrzymanych w punktach kontroli, a braki kadrowe spowolnią sprawdzanie bagażu rejestrowanego.

"Podróżni i gospodarka USA nie mogą sobie pozwolić na to"

Przed skutkami shutdownu przestrzegły we wspólnym oświadczeniu kluczowe organizacje branżowe: U.S. Travel, Airlines for America oraz American Hotel & Lodging Association. "Podróżni i gospodarka USA nie mogą sobie pozwolić na to, by personel TSA pracował bez wynagrodzenia. Zwiększa to ryzyko absencji, co ostatecznie prowadzi do wydłużenia czasu oczekiwania oraz opóźnień rejsów" - czytamy w wydanym oświadczeniu.

Do pesymistycznych prognoz przyłączył się również David Pekoske, były administrator TSA, który w rozmowach z mediami regularnie podkreśla, że "bezpieczeństwo narodowe opiera się na ludziach, a nie można oczekiwać pełnej czujności od funkcjonariuszy, którzy martwią się o to, jak opłacą czynsz czy kupią jedzenie".

Impas w Kongresie

AP zwraca uwagę, że Biały Dom negocjuje z Demokratami w Kongresie, lecz przed zaplanowaną przerwą w obradach nie osiągnięto porozumienia.

Partia opozycyjna zapowiada, że nie poprze finansowania DHS bez wprowadzenia nowych ograniczeń w operacjach antyimigracyjnych.

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paparacy/Shutterstock

USABudżet USA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica