Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Czołowe zderzenie, 21 osób poszkodowanych
Czołowe zderzenie, 21 osób poszkodowanych
Ze świata

To koniec ery tanich lotów? Ważny sygnał dla branży

|
shutterstock_1369439510
Kryzys paliwowy. Problemy linii lotniczych
Źródło: TVN24
Upadek Spirit Airlines, jednej z najbardziej rozpoznawalnych tanich linii lotniczych w Stanach Zjednoczonych, stworzył przestrzeń dla pozostałych przewoźników budżetowych do podnoszenia cen biletów - ocenił w poniedziałek Reuters.

"Zniknięcie Spirit Airlines z amerykańskiego rynku niewiele jednak zmienia w kwestii długotrwałych problemów, z jakimi boryka się model tanich linii lotniczych" - przekazała agencja.

Spirit Airlines zakończyła działalność 2 maja, po tym jak wierzyciele i rząd nie osiągnęli porozumienia w sprawie pakietu pomocowego o wartości 500 milionów dolarów. Konkurenci, tacy jak JetBlue Airways i Frontier Airlines, już zapowiadają przejęcie części tras po Spirit, choć sami również odczuwają skutki gwałtownie rosnących cen paliwa - głównego czynnika, który doprowadził linię do upadku.

Według Reutersa bankructwo Spirit Airlines, spowodowane podwojeniem cen paliwa odrzutowego w trakcie dwumiesięcznej wojny w Iranie, oznacza utratę tysięcy miejsc pracy. To poważny cios dla prezydenta Donalda Trumpa, który zabiegał o przyznanie spółce pomocy finansowej, mimo sprzeciwu części doradców oraz wielu republikanów w Kongresie.

Spirit obsługiwał około 5 procent wszystkich lotów w kraju. Żaden amerykański przewoźnik o porównywalnej skali nie zniknął z rynku od ponad 20 lat. Linia odgrywała istotną rolę w utrzymywaniu niższych cen biletów na trasach, gdzie konkurowała z największymi liniami lotniczymi.

Tania linia lotnicza ogłasza upadłość. Pierwsza ofiara wojny z Iranem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tania linia lotnicza ogłasza upadłość. Pierwsza ofiara wojny z Iranem

Turystyka

Nieudana próba ratowania

Na początku maja Trump poinformował, że Biały Dom przedstawił Spirit Airlines i jej wierzycielom ostateczną propozycję ratunkową. Negocjacje utknęły jednak w martwym punkcie z powodu warunków pakietu rządowego, który miał zapewnić spółce środki niezbędne do kontynuowania działalności w trakcie restrukturyzacji.

Plan naprawczy zakładał stabilizację cen paliwa lotniczego na poziomie około 2,24 dolara za galon w 2026 roku i 2,14 dolara w 2027 roku. Tymczasem pod koniec kwietnia ceny wzrosły do niemal 4,51 dolara za galon, co uniemożliwiło utrzymanie płynności finansowej bez dodatkowego wsparcia.

Spirit Airlines, znana z charakterystycznych żółtych samolotów, rozpoczęła działalność w 1964 roku jako przedsiębiorstwo transportowe. W latach 80. weszła na rynek lotniczy pod nazwą Charter One Airlines, a w 1992 roku przyjęła obecną nazwę. Zyskała popularność jako tani przewoźnik oferujący bilety w niskich cenach w zamian za rezygnację z dodatkowych usług, takich jak bagaż rejestrowany czy wybór miejsca.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
USALinie lotniczePaliwo
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Damaszek
Unia znosi ograniczenia dla Syrii. Koniec sankcji handlowych
Ze świata
usa rezerwa federalna budynek shutterstock_1296013063_1
Co z obniżką stóp? Kluczowe instytucje zmieniają projekcje
Ze świata
jacht christina o włochy shutterstock_1074345215
Olbrzymia przecena. Legendarny jacht wciąż czeka na kupca
Ze świata
Kijów, Ukraina
Pożyczka dla Ukrainy. Są nowe informacje
Ze świata
Profil Zaufany to darmowy podpis elektroniczny dla użytkownika internetu, który chce załatwiać sprawy urzędowe przez ePUAP
Usunięto awarię rządowego serwisu
Tech
giełda notowania
Nintendo pod presją. Inwestorzy czekają na nowe gry
Tech
samolot smartfon czytnik shutterstock_1183257406
Zmiana ostrzeżeń MSZ dla dwóch państw. "Odradzamy"
Turystyka
paliwo benzyna tankowanie shutterstock_2770567921
Takie będą ceny paliw we wtorek. Jest komunikat
Moto
Dua Lipa
Wielki koncern z wielkim pozwem. Gwiazda pop z milionowymi roszczeniami
Tech
meble sofy sklep shutterstock_2449269991
Brak odpowiedzi się nie opłacił. Surowa kara za ignorowanie urzędu
Z kraju
27
Polska zaskarżyła do TSUE umowę z krajami Mercosur
Z kraju
portfel, pieniądze
Tyle zarabiają Polacy. Nowe dane
Pieniądze
To już X edycja kongresu Impact
Ostatnie chwile przed Impact'26. Na liście gości premierzy, ambasadorzy i nobliści
Z kraju
praca biuro shutterstock_2572543283
"Ogromna skala" zjawiska. Nowa broń inspekcji pracy
Łukasz Figielski
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Trump w Chinach, wymiana szefa FED i PKB Polski. Taki będzie tydzień w światowej gosodarce
Z kraju
platforma wiertnicza shutterstock_225139657
Rynek reaguje na słowa Trumpa po propozycji Iranu
Rynki
Donald Trump - Xi Jinping (zdjęcie archiwalne)
Trump poleci do Chin. Wśród tematów Iran i Rosja
Ze świata
Paliwa benzyna
Ceny paliw w poniedziałek. Tyle zapłacimy na stacjach
Moto
Czy nadchodzi reaktywacji polskiego elektryka? Materiał Jacka Tacika
Reaktywacja polskiego elektryka. "Będzie to skrojone pod Europę"
TVN24
Miłosz Motyka
Minister energii o przyszłości programu "Ceny Paliwa Niżej"
Z kraju
Donald Trump
"Bastion wolności" Trumpa pod kreską. Spółka traci setki milionów
Tech
norwegia oslo pociag dworzec
Od fiordów po Berlin. Rusza wyjątkowa trasa kolejowa
Turystyka
ciesnina ormuz
Saudi Aramco: wojna z Iranem kosztowała świat miliard baryłek ropy
Ze świata
nieruchomości, ceny mieszkań
Ponad pół miliona różnicy. Tyle wynosi dopłata za komfort
Nieruchomości
kryptowaluty shutterstock_2678921227
Banki kontra kryptowaluty. Przełomowa ustawa w USA coraz bliżej
Tech
statki, zatoka perska
Wybuch w Zatoce Perskiej. Statek handlowy zaatakowany
Ze świata
komputer dane haker shutterstock_1269857698
Tysiące studentów, setki uczelni i zakłócone egzaminy. Hakerzy zażądali okupu
Tech
lotto S shutterstock_275295956
Padła szóstka w Lotto Plus
Z kraju
buty nike shutterstock_2768575817
Klienci pozywają producenta obuwia. Chodzi o zwrot pieniędzy
Ze świata
kaucja automat system kaucyjny shutterstock_2740560899
System kaucyjny przynosi efekty. Nowe dane resortu
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica