Ze świata To koniec ery tanich lotów? Ważny sygnał dla branży Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Kryzys paliwowy. Problemy linii lotniczych

"Zniknięcie Spirit Airlines z amerykańskiego rynku niewiele jednak zmienia w kwestii długotrwałych problemów, z jakimi boryka się model tanich linii lotniczych" - przekazała agencja.

Spirit Airlines zakończyła działalność 2 maja, po tym jak wierzyciele i rząd nie osiągnęli porozumienia w sprawie pakietu pomocowego o wartości 500 milionów dolarów. Konkurenci, tacy jak JetBlue Airways i Frontier Airlines, już zapowiadają przejęcie części tras po Spirit, choć sami również odczuwają skutki gwałtownie rosnących cen paliwa - głównego czynnika, który doprowadził linię do upadku.

Według Reutersa bankructwo Spirit Airlines, spowodowane podwojeniem cen paliwa odrzutowego w trakcie dwumiesięcznej wojny w Iranie, oznacza utratę tysięcy miejsc pracy. To poważny cios dla prezydenta Donalda Trumpa, który zabiegał o przyznanie spółce pomocy finansowej, mimo sprzeciwu części doradców oraz wielu republikanów w Kongresie.

Spirit obsługiwał około 5 procent wszystkich lotów w kraju. Żaden amerykański przewoźnik o porównywalnej skali nie zniknął z rynku od ponad 20 lat. Linia odgrywała istotną rolę w utrzymywaniu niższych cen biletów na trasach, gdzie konkurowała z największymi liniami lotniczymi.

Nieudana próba ratowania

Na początku maja Trump poinformował, że Biały Dom przedstawił Spirit Airlines i jej wierzycielom ostateczną propozycję ratunkową. Negocjacje utknęły jednak w martwym punkcie z powodu warunków pakietu rządowego, który miał zapewnić spółce środki niezbędne do kontynuowania działalności w trakcie restrukturyzacji.

Plan naprawczy zakładał stabilizację cen paliwa lotniczego na poziomie około 2,24 dolara za galon w 2026 roku i 2,14 dolara w 2027 roku. Tymczasem pod koniec kwietnia ceny wzrosły do niemal 4,51 dolara za galon, co uniemożliwiło utrzymanie płynności finansowej bez dodatkowego wsparcia.

Spirit Airlines, znana z charakterystycznych żółtych samolotów, rozpoczęła działalność w 1964 roku jako przedsiębiorstwo transportowe. W latach 80. weszła na rynek lotniczy pod nazwą Charter One Airlines, a w 1992 roku przyjęła obecną nazwę. Zyskała popularność jako tani przewoźnik oferujący bilety w niskich cenach w zamian za rezygnację z dodatkowych usług, takich jak bagaż rejestrowany czy wybór miejsca.

