"Moje oszczędności przepadły". Astronomiczne ceny za prąd w zasypanym Teksasie

- Moje oszczędności przepadły. (…) Nic nie mogę na to poradzić, ale mnie to zniszczyło - powiedział cytowany przez dziennik "The New York Times" 63-letni weteran armii Scott Willoughby, który żyje z zasiłków socjalnych. Prawie opróżnił swoje konto oszczędnościowe i musiał kartą kredytową zapłacić rachunek za prąd w wysokości 16 752 dolarów. Jest to 70 razy więcej, niż zwykle wydaje na wszystkie media łącznie.