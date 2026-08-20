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Tak rośnie dług w USA. Historyczna bariera przekroczona

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Piotr Kraśko: USA pewnie nigdy nie były tak podzielone jak teraz
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Pixel-Shot/Shutterstock
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Dług publiczny Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy w historii przekroczył poziom 40 bilionów dolarów - wynika z danych Departamentu Skarbu. W okresie prezydentur Donalda Trumpa i Joe Bidena zadłużenie USA wzrosło dwukrotnie.

Z bilansu opublikowanego przez Departament Skarbu USA wynika, że we wtorek całkowite zadłużenie publiczne Stanów Zjednoczonych wynosiło 40,047 bln dolarów. Składało się na nie 32,266 bln dolarów w skarbowych papierach wartościowych i zadłużenie wewnątrzrządowe na kwotę 7,782 bln dolarów.

Dług publiczny wzrósł ponad dwukrotnie pod rządami Trumpa i Bidena. Gdy w 2017 roku Trump obejmował urząd prezydenta po raz pierwszy, zadłużenie wynosiło 19,95 bln dolarów – przypomniał Reuters.

Pandemia a wzrost długu w USA

Mniej więcej jedną trzecią wzrostu, jaki nastąpił od tamtego czasu, odnotowano w czasie pandemii COVID-19, gdy rząd pożyczał pieniądze, by sfinansować odpowiedź na ten kryzys zdrowia publicznego. Za pozostałą częścią wzrostu stoi polityka fiskalna obu prezydentów i utrzymująca się od wielu lat nierównowaga pomiędzy wpływami z podatków, a wydatkami budżetowymi.

- Dług w wysokości 40 bilionów dolarów nie istnieje jedynie w księgach rządu. Jest odczuwalny w całej gospodarce i w ten czy inny sposób uderza w kieszeń obywateli (...) Im więcej pożyczamy, tym bardziej napędzamy inflację, ograniczamy inne priorytety w budżecie i narażamy się na sytuacje kryzysowe w kraju i niepokoje za granicą - oceniła przewodnicząca organizacji Komitet na rzecz Odpowiedzialnego Budżetu Federalnego Maya MacGuineas.

Podkreśliła, że zadłużenie wzrosło z 39 do 40 bilionów dolarów w ciągu niespełna pięciu miesięcy i powiększyło się czterokrotnie na przestrzeni niecałych 20 lat. Barierę biliona dolarów przekroczyło po raz pierwszy w 1981 roku.

Według Komitetu wzrost zadłużenia przyspieszają decyzje podjęte zarówno przez Bidena, jak i Trumpa, który - jak przypomniał Reuters - w czasie swojej drugiej kadencji kreował wizerunek swojego rządu jako skupionego na cięciu wydatków budżetowych.

Źródło: PAP
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Tagi:
USAzadłużenie
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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