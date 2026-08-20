Trump: to będzie gospodarczy D-Day

Donald Trump ogłosił wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Samuel Corum / POOL

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W opublikowanym w środę wieczorem wpisie w mediach społecznościowych Trump ogłosił "najbardziej dotkliwą operację gospodarczą", jaką kiedykolwiek przeprowadzono przeciwko jakiemukolwiek państwu. Nie przedstawił jednak szczegółów planowanych działań.

"Nikt nie dał Islamskiej Republice Iranu lepszej możliwości zawarcia umowy niż ja. Ku ich NIESZCZĘŚCIU, nie wykorzystali jej. Dlatego dzisiaj ogłaszam NAJBARDZIEJ DOTKLIWĄ OPERACJĘ GOSPODARCZĄ, JAKĄ KIEDYKOLWIEK PRZEPROWADZONO PRZECIWKO JAKIEMUKOLWIEK KRAJOWI! Będzie to wojna gospodarcza i izolacja na niespotykaną dotąd skalę" - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Prezydent USA zagroził także państwom, które zdecydują się wesprzeć Teheran.

"Dzisiaj ogłaszam również, że KAŻDY kraj, który pozwoli swoim instytucjom finansowym, przedsiębiorstwom, lotniskom lub podmiotom rządowym udzielać Iranowi jakiegokolwiek rodzaju pomocy, sam poniesie OGROMNE konsekwencje gospodarcze" - dodał.

Trump zapowiada "gospodarczy D-Day"

"Będzie to GOSPODARCZY D-DAY i potrzebujemy, żeby wszyscy nasi sojusznicy stanęli wraz z USA, aby odizolować Iran i pokonać zagrożenie z jego strony" - napisał Trump.

Uznał, że Irańczycy, których określił jako "szaleńcy", są pod ścianą. Ocenił też, że ogłoszone przez niego działania "sparaliżują ich oraz ich zdolność do szerzenia terroru na całym świecie". Wpis zakończył stwierdzeniem, że Iran nigdy nie będzie miał broni nuklearnej.

Iran od rewolucji islamskiej z 1979 roku pozostaje objęty rozległymi sankcjami gospodarczymi.

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Amerykańskie konsekwencje pomocy dla Iranu

Trump nie wyjaśnił, jakie konkretnie działania Stany Zjednoczone mogłyby podjąć wobec takich państw. Nie wymienił również żadnego kraju z nazwy. Jego groźby mogą jednak dotyczyć także sojuszników USA, którzy pośredniczyli w rozmowach pokojowych.

Reuters przypomina, że zapowiedzi publikowane przez Trumpa w mediach społecznościowych nie zawsze są później uszczegóławiane ani realizowane w pierwotnie przedstawionej formie.

Według źródeł jeszcze w tym tygodniu USA mogą ogłosić nowe "miażdżące" sankcje na Iran. Trump i jego zespół uważają, że presja gospodarcza na Iran ostatecznie skłoni tamtejszy reżim do zaakceptowania jego warunków zakończenia wojny.

Sprzeczne sygnały w sprawie negocjacji USA-Iran

We wtorek Trump oświadczył, że obecnie nie toczą się żadne rozmowy z Iranem. Dzień wcześniej Jared Kushner, zięć prezydenta i specjalny wysłannik, twierdził jednak, że negocjacje z Teheranem nadal trwają i są "prawdopodobnie bardziej intensywne" niż kiedykolwiek wcześniej.

Iran deklaruje, że pozostaje otwarty na dialog ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie zamierza utożsamiać negocjacji z kapitulacją.

- Presja militarna i sankcje nie złamią determinacji Iranu - powiedział Mohammad Mokhber, doradca najwyższego przywódcy Iranu, cytowany przez półoficjalną agencję Fars.

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ZEA zawieszają handel z Iranem

We wtorek Zjednoczone Emiraty Arabskie, na których terytorium znajduje się duża amerykańska baza wojskowa, ogłosiły bezterminowe zawieszenie wszelkiej działalności handlowej, wymiany komercyjnej oraz transakcji finansowych z Iranem.

Decyzję podjęto po tym, jak resort obrony ZEA poinformował o wykryciu dwóch pocisków wystrzelonych z Iranu, które miały spaść do morza. Władze w Teheranie uznały te doniesienia za bezpodstawne.

Najważniejszym partnerem handlowym Iranu pozostają Chiny. Według danych firmy analitycznej Kpler za 2025 rok do tego kraju trafia ponad 80 proc. irańskiej ropy transportowanej drogą morską.

Objęcie Pekinu dodatkowymi restrykcjami mogłoby jednak doprowadzić do dalszej eskalacji wojny gospodarczej między USA a Chinami. Państwo Środka jest ważnym eksporterem na rynek amerykański, między innymi kluczowych minerałów ziem rzadkich, dlatego ewentualne sankcje wiązałyby się z ryzykiem działań odwetowych.

Spór o irański program nuklearny

Trump chce przejąć irańskie zapasy wysoko wzbogaconego uranu oraz doprowadzić do zawarcia nowego, bardziej restrykcyjnego porozumienia ograniczającego program nuklearny Teheranu.

Nowa umowa miałaby zastąpić porozumienie, z którego Trump jednostronnie wycofał Stany Zjednoczone w 2018 roku.

Iran, będący sygnatariuszem Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, od dziesięcioleci utrzymuje, że jego program nuklearny ma wyłącznie pokojowy charakter.

Konflikt z Iranem

Stany Zjednoczone i Iran dwukrotnie - w kwietniu i czerwcu - ogłaszały zawarcie porozumień o zawieszeniu broni. Miały one przywrócić swobodny przepływ statków przez cieśninę Ormuz do poziomu sprzed wojny i utorować drogę do zakończenia konfliktu.

Oba porozumienia szybko jednak upadły, mimo że Izrael w dużej mierze wycofał się z działań zbrojnych.

W konflikcie zginęły tysiące ludzi, a walki objęły również państwa Zatoki Perskiej. Światowymi rynkami wstrząsnęła zdolność Iranu do kontrolowania żeglugi przez cieśninę Ormuz. Przed wybuchem wojny szlakiem tym transportowano około jednej piątej ropy będącej przedmiotem światowego handlu.