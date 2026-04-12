Ze świata

"Szok podażowy". Wojna Trumpa napędziła inflację

Dlaczego negocjacje na linii USA-Iran zakończyły się bez porozumienia? Relacja Macieja Worocha
W Stanach Zjednoczonych inflacja znów nabiera tempa z powodu rosnących cen energii po wybuchu wojny w Iranie. To z kolei coraz mocniej odbija się na domowych budżetach milionów Amerykanów - informuje amerykańska prasa.

Jak podała w sobotę CBS News, wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł w marcu do 3,3 procent rok do roku, osiągając najwyższy poziom od blisko dwóch lat. Szczególnie silny był wzrost cen energii, które zwiększyły się o 10,9 procent miesiąc do miesiąca, podczas gdy ceny benzyny skoczyły o 21,2 procent.

Czytaj też: Co się dzieje w cieśninie Ormuz?

"Szok podażowy" w USA

Według danych cytowanych przez CBS News Amerykanie wydali o około 8,4 miliarda dolarów więcej na paliwo w pierwszym miesiącu od wybuchu konfliktu.

- To klasyczny szok podażowy, wyższe ceny energii szybko przenikają do całej gospodarki - ocenił jeden z ekonomistów cytowanych przez stację.

Jak relacjonował w sobotę Reuters, rosnące ceny paliw uderzają także w małe firmy, które mierzą się z wyższymi kosztami transportu i słabszym popytem. Rozmówcy agencji wskazują, że wojna coraz silniej wpływa na codzienne decyzje finansowe Amerykanów.

Rynki

Ryzyko dalszych podwyżek

Ceny żywności pozostawały w marcu względnie stabilne, jednak w niektórych kategoriach odnotowano wzrosty - m.in. owoców i warzyw o 1 procent miesiąc do miesiąca i 4 procent rok do roku, a ceny wołowiny wzrosły o ponad 12 procent.

Zdaniem analityków cytowanych przez CBS News utrzymująca się presja cenowa może skłonić Rezerwę Federalną do utrzymania wysokich stóp procentowych, co zwiększy koszty kredytów i ograniczy dostęp do finansowania.

TVN24

Eksperci ostrzegają, że przedłużający się konflikt może w kolejnych tygodniach przełożyć się na dalsze podwyżki, także w transporcie i turystyce, w tym cen biletów lotniczych.

Nie napawa optymizmem sobotnie oświadczenie wiceprezydenta J.D. Vance'a, który poinformował, że po w rozmowach z Iranem w Islamabadzie nie osiągnięto przełomu. Brak postępów dyplomatycznych, jak oceniali w sobotę analitycy rynku energii cytowani przez Reutersa, może podtrzymać wysokie ceny ropy i przedłużyć presję inflacyjną w USA.

Źródło: PAP

InflacjaUSAKonflikt na Bliskim Wschodzie
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
