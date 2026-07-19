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Rekordowa kwota zasiłków w Nowym Jorku. Wzrost o ponad 70 procent

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Źródło wideo: Reuters/TVN24
Źródło zdj. gł.: Ryan DeBerardinis / Shutterstock.com
Mieszkańcy Nowego Jorku otrzymują coraz więcej gotówkowego wsparcia socjalnego. Jak przekazała stacja Fox News, środki trafiły do rekordowej liczby 864 999 osób. Jest to najwyższy wzrost od 30 lat.

Nowojorczycy otrzymali w ubiegłym roku 2,6 mld dolarów w gotówkowych świadczeniach socjalnych, czyli o 71 proc. więcej niż w 2022 roku - podała w sobotę stacja Fox News, powołując się na analizę danych miejskich.

Manhattan
Manhattan
Źródło zdjęcia: Dogora Sun/Shutterstock

Największy wzrost zasiłków od 30 lat

Stacja zwraca uwagę, że tendencja ta zbiega się w czasie z przyjęciem nowego budżetu miasta. Burmistrz Zohran Mamdani przeznaczył 14,63 mld dolarów na funkcjonowanie miejskiej agencji Human Resources Administration (HRA).

"Środki trafiły do rekordowej liczby 864 999 osób. Jest to najwyższy wzrost od 30 lat, nienotowany od czasów sprzed gruntownej reformy systemu pomocy społecznej, przeprowadzonej na początku lat 2000. przez ówczesnego burmistrza Rudy'ego Giulianiego" - zauważył Fox News.

Jak dodał, jeśli uwzględnić również świadczenia z Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), łączna kwota pomocy społecznej wypłaconej mieszkańcom w 2024 roku przekroczyła 7 mld dolarów.

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Podatek od drugiego mieszkania dla najbogatszych

Nasilenie wydatków na pomoc socjalną następuje w momencie, gdy część najbogatszych mieszkańców Nowego Jorku rozważa wyprowadzkę z miasta, wskazując na politykę nieprzyjazną dla biznesu oraz osób osiągających wysokie dochody. Jako przykład podaje się miliardera i zarządzającego funduszem hedgingowym Kena Griffina, który zagroził wstrzymaniem kosztownej modernizacji biur swojej firmy Citadel.

- Kiedy kandydowałem na burmistrza, zapowiadałem, że opodatkuję bogatych... Cóż, dziś to właśnie robimy. Ten podatek od 'pied-a-terre' (drugiego mieszkania -red.) został stworzony specjalnie z myślą o najbogatszych z bogatych – wyjaśnił Mamdani.

Jest to roczna opłata nakładana na luksusowe nieruchomości o wartości powyżej 5 mln dolarów, których właściciele nie mieszkają w mieście na stałe. Obejmuje to między innymi Griffina, który zakupił penthouse za 238 mln dolarów.

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Wzrost wydatków socjalnych o ponad 2,5 miliarda dolarów w ciągu roku

Fox News przyznaje, że Mamdani odziedziczył stan miejskiego systemu pomocy społecznej po swoich poprzednikach. Jak jednak twierdzi stacja, podejmowane przez burmistrza decyzje polityczne wskazują na utrzymanie tendencji wzrostowej w zakresie wydatków.

Przyjęty w czerwcu przez Mamdaniego i radnych miejskich nowy budżet miasta, opiewający na 126 mld dolarów, przewiduje dla agencji HRA środki w wysokości 14,63 mld dolarów, co stanowi 14 proc. całkowitego budżetu. Wielkość nakładów na usługi socjalne w planie finansowym na 2027 rok jest o ponad 2,6 mld dolarów wyższa niż w roku poprzednim.

Jak wynika z danych odpowiednika urzędu statystycznego, Bureau of Labor Statistics, koszty utrzymania w obszarze metropolitalnym Nowego Jorku wzrosły w ciągu ostatniego roku o 4,1 proc.

Źródło: PAP
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Tagi:
Nowy JorkUSAŚwiadczenia socjalne
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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