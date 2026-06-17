Ze świata Fed zdecydował w sprawie stóp procentowych Oprac. Wiktor Knowski |

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W trakcie poprzedniego posiedzenia, jeszcze pod wodzą Jerome'a Powella, FOMC również utrzymał główną stopę procentową na dotychczasowym poziomie.

Obecny prezydent USA wielokrotnie wchodził w konflikt z Powellem za brak obniżek stóp, nadając mu przydomek "Too Late" ("Zbyt późno"). Donald Trump wielokrotnie sugerował, że nominowany przez niego na stanowisko szefa Rezerwy Federalnej Kevin Warsh obniży stopy procentowe.

W trakcie przemówienia po ogłoszeniu decyzji ws. stóp procentowych Warsh stwierdził, że zmiana szefostwa banku centralnego "stanowi okazję na przegląd obecnych praktyk i rozważenie, czy praktyki te najlepiej odpowiadają naszym celom".

Uzasadnienie decyzji FOMC

Warsh przyznał, że "utrzymujące się wysokie ceny stanowią obciążenie dla Amerykanów". Stwierdził jednak, że "ta komisja doprowadzi do stabilizacji cen".

"Inflacja pozostaje na podwyższonym poziomie w stosunku do dwuprocentowego celu Komitetu, co częściowo odzwierciedla szoki podażowe, które wywołały wzrosty cen w niektórych sektorach, w tym w energetyce" - dodał.

"Aktywność gospodarcza rozwija się w solidnym tempie pomimo podwyższonej niepewności, która wynika m.in. z konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wzrost produktywności oraz nakłady inwestycyjne utrzymują się na wysokim poziomie. Przyrost liczby miejsc pracy nadąża za wzrostem siły roboczej, a stopa bezrobocia uległa jedynie niewielkim zmianom" - stwierdził komitet w uzasadnieniu decyzji.

W oświadczeniu zrezygnowano z jakichkolwiek wytycznych dotyczących przyszłych zmian stóp procentowych. To jeden z przykładów wpływu nowego szefa Rezerwy Federalnej, Kevina Warsha - ocenia CNN. W zmienionym formacie dokumentu ograniczono się jedynie do podania decyzji w sprawie stóp oraz ponownego potwierdzenia zamiaru banku centralnego dotyczącego utrzymywania "wystarczających rezerw w systemie bankowym".

Decyzja została przyjęta jednogłośnie stosunkiem 12 do 0.

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Dane z amerykańskiej gospodarki

Według danych amerykańskiego Biura Statystyk Pracy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrósł w maju w ujęciu rocznym o 4,2 proc. wobec 3,8 proc. w kwietniu. W skali miesięcznej odnotowano 0,5 proc. wobec kwietniowych 0,6 proc.

W ubiegłym miesiącu stopa bezrobocia utrzymała się na niezmienionym poziomie 4,3 proc., zgodnie z oczekiwaniami analityków. Wzrost zatrudnienia w USA utrzymywał prężne tempo - przybyły 172 tys. nowych etatów. To i tak oznaczało spadek względem kwietnia, kiedy odnotowano 179 tys. - po skorygowaniu danych w górę, jak przekazało biuro Departamentu Pracy.

Dobre wyniki z amerykańskiego rynku pracy zwiększyły obawę inwestorów, że Fed utrzyma wysokie stopy procentowe, co doprowadziło w pierwszym tygodniu czerwca do wyraźnego tąpnięcia na głównych indeksach giełdowych w USA.

Oddziały specjalne Rezerwy Federalnej

W trakcie przemówienia w środę Kevin Warsh poinformował również o powołaniu pięciu "oddziałów specjalnych" (task force), które mają przeprowadzić wnikliwą analizę działania Rezerwy Federalnej i sformułować na tej podstawie rekomendacje.

Zdaniem Warsha będą one "zadawać trudne pytania", by ostatecznie "zaproponować kolejne kroki pod rozwagę ustawodawcy (policy maker)".

Oddziały zostaną powołane w pięciu obszarach: komunikacji, bilansu wydatków (balance sheet), wykorzystywania i polegania na źródłach danych, produktywności i zatrudnienia oraz inflacji.

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