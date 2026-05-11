Bankowi giganci zmieniają prognozy. Wojna wiąże ręce Fed
Bankowi giganci zmieniają prognozy. Wojna wiąże ręce Fed

Trump nominował Kevina Warsha na nowego szefa Fed
Bank of America i Goldman Sachs zrewidowały swoje prognozy dotyczące stóp procentowych amerykańskiej Rezerwy Federalnej, przesuwając oczekiwane daty obniżek na późniejszy termin - przekazał Reuters. To kolejne instytucje finansowe, które podjęły taką decyzję. Jako jedną z przyczyn podano podwyższoną inflację wynikającą z wysokich cen energii.

Analitycy BofA Global Research spodziewają się obecnie, że Fed utrzyma stopy bez zmian do końca bieżącego roku, a dwie obniżki o 25 punktów bazowych nastąpią dopiero w lipcu i wrześniu 2027 roku. Z kolei Goldman Sachs przewiduje obniżki w grudniu 2026 i marcu 2027 roku, podczas gdy wcześniejsza prognoza zakładała pierwszy ruch w dół we wrześniu 2026 roku.

Zmiana projekcji

Szereg globalnych domów maklerskich zmieniło swoje projekcje dotyczące stóp w USA na rok 2026. Eksperci są podzieleni - część spodziewa się pewnego poluzowania polityki pieniężnej, inni nie przewidują żadnych cięć. Sytuacja ta wynika z trwającej od dziesięciu tygodni wojny na Bliskim Wschodzie, która wywindowała ceny energii i zmusiła decydentów do zachowania ostrożności wobec ryzyk inflacyjnych.

Opublikowane w piątek dane pokazały, że zatrudnienie w USA wzrosło w kwietniu powyżej oczekiwań, a stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 4,3 proc. Wzmocniło to przekonanie, że bank centralny przez pewien czas pozostawi stopy procentowe na dotychczasowym poziomie.

"Jeśli rynek pracy nie osłabnie wystarczająco w tym roku, spodziewamy się, że FOMC dostarczy dwie ostatnie obniżki dopiero w 2027 roku" - napisali analitycy Goldman Sachs w nocie z 8 maja.

Fed bez konsensusu

Podczas posiedzenia 29 kwietnia Fed utrzymał stopy bez zmian, przy czym stosunek głosów wyniósł osiem do czterech. Tak wyrównanego podziału głosów nie widziano w tej instytucji od 1992 roku. Inflacja w USA pozostaje znacznie powyżej celu Fed ustanowionego na poziomie dwóch proc. Traderzy spodziewają się obecnie, że bank centralny utrzyma stopy procentowe w przedziale od 3,50 proc. do 3,75 proc. aż do końca roku.

"Uważamy, że (nadchodzący szef Fed) Kevin Warsh będzie naciskał na obniżenie stóp, ale obecne dane na to nie pozwalają" - stwierdzili analitycy BofA w raporcie z 8 maja. "Niemniej jednak obniżki powinny wrócić do gry w przyszłe lato, gdy inflacja znajdzie się znacznie bliżej celu".

Źródło: Reuters

USA, Stopy procentowe, Bank of America, Goldman Sachs, Rezerwa Federalna
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
