Kontenerowiec utknął na mieliźnie w pobliżu Baltimore. Statek tej firmy wcześniej zatarasował Kanał Sueski

Agencja Reutera poinformowała we wtorek, że kontenerowiec Ever Forward, obsługiwany przez tajwańską firmę Evergreen Marine Corp., utknął na mieliźnie w zatoce Chesapeake w pobliżu Baltimore. Według Straży Przybrzeżnej statek nie blokuje ruchu innych kontenerowców.

Straż Przybrzeżna przekazała, że przeprowadza obecnie kontrole co cztery godziny, by zapewnić bezpieczeństwo załodze i ekosystemowi morskiemu. Informuje, że statek nie blokuje ruchu innych kontenerowców.

Ever Given, który osiadł na mieliźnie w Kanale Sueskim 23 marca 2021 roku, zablokował ponad 400 statków i zakłócił ruch na jednej z najważniejszych morskich dróg handlowych na świecie. Przez Kanał Sueski przepływa rocznie, według różnych źródeł, od 10 do 15 proc. światowego handlu.