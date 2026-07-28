Ze świata Ten spór trwa lata. Johnson & Johnson proponuje miliardową ugodę Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Katarzyna Piekarska: my się naprawdę nie badamy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shiva Photo / Shutterstock.com

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Proponowana ugoda ma zakończyć trwający od lat spór prawny, który od dawna obciąża koncern medyczny z siedzibą w stanie New Jersey. J&J zaprzecza, by jego produkty na bazie talku powodowały nowotwory. Firma wycofała jednak talk ze składu swojego popularnego pudru dla niemowląt, zastępując go skrobią kukurydzianą.

Według J&J ugoda obejmuje około 76 tysięcy roszczeń Źródło zdjęcia: Shiva Photo / Shutterstock.com

Koncern odpiera zarzuty

Erik Haas, wiceprezes J&J ds. sporów sądowych, nazwał zarzuty "bezpodstawnymi". Podkreślił jednocześnie, że koncern jest gotowy zawrzeć ugodę, aby definitywnie zakończyć sprawę.

- Choć jesteśmy przekonani, że w toku dalszych postępowań sądowych firma ostatecznie by zwyciężyła - podobnie jak w zdecydowanej większości dotychczas rozpatrzonych spraw - porozumienie pozwoli jej pozostawić tę kwestię za sobą i skupić się na opracowywaniu leków oraz urządzeń ratujących życie - powiedział Haas, cytowany przez BBC.

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Dziesiątki tysięcy roszczeń

Według J&J ugoda obejmuje około 76 tysięcy roszczeń. Dotyczy zarówno spraw połączonych w jedno postępowanie przed sądem federalnym w New Jersey, jak i powiązanych postępowań prowadzonych przed sądami stanowymi. Stanowią one niemal wszystkie pozostałe roszczenia wobec firmy związane z produktami talkowymi.

Wcześniej koncern zawarł ugody w większości spraw, w których powodowie twierdzili, że talk J&J był zanieczyszczony azbestem i powodował międzybłoniaka.

Kancelarie reprezentujące powodów potwierdziły zawarcie porozumienia, określając je jako korzystne rozwiązanie po dziesięciu latach sądowych sporów. Aby ugoda stała się ostateczna, musi ją zaakceptować 95 proc. osób dochodzących przed sądami stanowymi lub federalnymi roszczeń związanych z rakiem jajnika.

Korzystne orzeczenie dla J&J

Na początku lipca sąd federalny wydał orzeczenie korzystne dla J&J. Podważył w nim możliwość wykazania przez poszczególne powódki, że stosowanie talku było bezpośrednią przyczyną ich choroby.

Minerał wydobywa się z ziemi, a jego złoża mogą znajdować się w pobliżu złóż azbestu - substancji o potwierdzonym działaniu rakotwórczym.

Konsumenci i spadkobiercy zmarłych osób twierdzą, że produkty J&J mogły być zanieczyszczone azbestem i w konsekwencji powodować nowotwory. Koncern konsekwentnie odpiera te zarzuty. W najnowszym komunikacie oświadczył, że badania potwierdzają bezpieczeństwo talku oraz wykazują, iż nie zawiera on azbestu i nie powoduje raka.

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Talk zniknął z pudrów dla niemowląt

W 2022 roku J&J zapowiedział zakończenie produkcji i sprzedaży pudru dla niemowląt na bazie talku na całym świecie. Decyzję ogłoszono ponad dwa lata po wycofaniu produktu z rynku amerykańskiego.

- W ramach globalnego przeglądu portfolio podjęliśmy decyzję biznesową o przejściu na ofertę pudrów dla niemowląt opartych wyłącznie na skrobi kukurydzianej - informowała wówczas firma.