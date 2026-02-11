USA spadają w rankingu korupcji. To najgorszy wynik od lat

"Zajmijmy się czymś innym niż sprawą Epsteina". Trump znów obraża dziennikarkę Źródło: Reuters

W najnowszym zestawieniu Indeksu Postrzegania Korupcji (CPI) Stany Zjednoczone uzyskały 64 punkty na 100 możliwych.

Badanie jest tak skonstruowane, że 100 punktów oznacza kraj całkowicie wolny od zjawisk korupcyjnych, natomiast 0 punktów wskazuje na państwo o skrajnie wysokim stopniu korupcji.

USA spadają w rankingu Postrzegania Korupcji

Dla USA obecny rezultat jest znaczącym regresem w porównaniu z 2015 rokiem, kiedy z 75 punktami plasowały się na 16. miejscu. Obecna nota stawia Amerykę na równi z Bahamami, a za państwami takimi jak Urugwaj, Litwa czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Oznacza to spadek o jedną pozycję – z 28. w minionym roku na 29 obecnie.

Jak podała UPI, eksperci Transparency International wskazują, że na gorszą ocenę wpłynęło m.in. wstrzymanie śledztw dotyczących korupcji zagranicznej w korporacjach oraz ograniczenie stosowania przepisów o rejestracji agentów zagranicznych. Dodatkowe obawy budzą działania wymierzone w niezależność sądownictwa i cięcia w pomocy dla zagranicznego społeczeństwa obywatelskiego.

TI podkreśla, że tendencja spadkowa dotyczy nie tylko USA, ale i innych dojrzałych demokracji.

"Obserwujemy niepokojący obraz długotrwałego spadku zaangażowania w walkę z korupcją. Nawet ugruntowane demokracje, takie jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Nowa Zelandia, odnotowują spadek wyników. Brak odważnego przywództwa prowadzi do osłabienia standardów i egzekwowania prawa, co obniża ambicje w zakresie działań antykorupcyjnych na całym świecie" – poinformowała organizacja w oficjalnym oświadczeniu.

Na szczycie rankingu od ośmiu lat niezmiennie znajduje się Dania, która zdobyła 89 punktów. Kolejne miejsca zajęły Finlandia (88 pkt), Singapur (84 pkt) oraz Nowa Zelandia (81 pkt).

Na przeciwległym biegunie, wśród najbardziej dotkniętych korupcją, znalazły się Somalia i Sudan Południowy, uzyskując zaledwie 9 punktów. TI ostrzega, że bez radykalnych kroków w stronę przejrzystości, negatywny trend w USA może się utrzymać w kolejnych latach.

