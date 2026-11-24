Ze świata Skandal szpiegowski Nvidii. Siedem firm trafia na czarną listę Oprac. Wiktor Knowski |

Jensen Huang znowu szefem Nvidii - reakcje rynków podsumował Sebastian Napieraj Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JEON HEON-KYUN

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Firma Megaspeed znalazła się w centrum uwagi około dwóch tygodni temu, gdy pojawiły się informacje, że szef Nvidii Jensen Huang miał romans z byłą dyrektorką firmy Alice Huang, którą władze amerykańskie podejrzewają o szpiegowanie na rzecz Chin. Władze w Pekinie oświadczyły, że oskarżenia o szpiegostwo są bezpodstawne. W następstwie ujawnienia tych informacji Jensen Huang, współzałożyciel i szef Nvidii, został zmuszony do odejścia ze stanowiska, ale wrócił na nie w poniedziałek, po 11 dniach.

Alice Huang Źródło zdjęcia: Reuters

Firmy związane z aferą Nvidii

Będące partnerem Nvidii Megaspeed, wobec którego od 2024 r. władze amerykańskie prowadzą dochodzenie w sprawie domniemanego przekierowywania chipów do sztucznej inteligencji do Chin, będzie teraz musiał starać się o zgodę amerykańskiego Ministerstwa Handlu na import towarów z USA. Jak ocenia Reuters, teraz najprawdopodobniej tej zgody nie uzyska.

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Jensen Huang znowu szefem Nvidii - reakcje rynków podsumował Sebastian Napieraj Źródło: TVN24

Druga firma dopisana do listy podmiotów objętych restrykcjami to Apex Enterprise Solutions, singapurska spółka zależna chińskiej platformy handlowej Alibaba. Jak ujawnił dziennik "Financial Times", Megaspeed wykorzystał swoje powiązania z Alibabą, aby zapewnić sobie status oficjalnego partnera Nvidii w zakresie usług chmurowych. Według osoby zaznajomionej ze sprawą Apex zapłacił firmie Megaspeed i innym przedsiębiorstwom około 4,2 mld dolarów jako przedpłatę za wynajem mocy obliczeniowej w Azji Południowo-Wschodniej, a w zamian zabezpieczył część ich aktywów jako zastaw.

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USA nakłada restrykcje na siedem spółek

Jak pisze Reuters, wpisanie obu firm na listę jest następstwem rosnącej presji na Ministerstwo Handlu w związku z postępowaniem w sprawie Megaspeed. 13 listopada minister skarbu (finansów) Scott Bessent publicznie skrytykował fakt, że resort handlu nie umieścił tej firmy na czarnej liście.

Oprócz Megaspeed International i Apex ministerstwo handlu dodało w poniedziałek do tej listy także pięć innych firm powiązanych z Megaspeed, w tym jej właściciela, Swiftdata, oraz malezyjską spółkę zależną Speedmatrix.