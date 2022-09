Senatorowie USA chcą wtórnych sankcji na rosyjską ropę

Administracja prezydenta Joe Bidena została wezwana przez demokratycznych i republikańskich senatorów, by nałożyć sankcje wtórne na międzynarodowe banki. Celem jest ochrona pułapu cenowego jaki kraje G7 planują nałożyć na rosyjską ropę w związku z inwazją na Ukrainę. Administracja Bidena jest niechętna nakładaniu sankcji wtórnych. Obawia się, że mogą skomplikować stosunki z importerami rosyjskiej ropy, takimi jak Chiny i Indie.

Egzekwowanie limitu cenowego

Obaj senatorowie są członkami komisji bankowej wyższej Izby Kongresu, która nadzoruje politykę sankcji. Ich zdaniem objęcie banków sankcjami utrudniłoby Rosji unikanie limitu cenowego poprzez transakcje z krajami nieuczestniczącymi formalnie w programie G7. - Jeśli chcesz ustalić ogólnoświatowy pułap cenowy na rosyjską ropę, musisz zapewnić, że jest on powszechnie przestrzegany. Aby to osiągnąć, potrzebujemy wsparcia w postaci sankcji wtórnych- - ocenił van Hollen po przesłuchaniach komisji bankowej. Zdaniem Toomey’a Biden potrzebuje dalszego upoważnienia od Kongresu do egzekwowania limitu cenowego przez każdego, kto kupuje ropę z Rosji po cenie przekraczającej ustalony pułap lub w znacznie zwiększonych ilościach niż wyznaczone.