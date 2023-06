Zawieszenie limitu zadłużenia. Jest decyzja Senatu USA

czytaj dalej

Jeżeli żywność i energia są na wysokim poziomie inflacyjnym, to niestety nie są to dla konsumentów dobre informacje - podkreśliła w TVN24 ekonomistka Anna Gołębicka z Centrum imienia Adama Smitha. Wyjaśniła, że choć "inflacja rośnie nam wolniej", to jednak "ceny cały czas idą do góry".