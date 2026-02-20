Sąd Najwyższy zdecydował w sprawie ceł Donalda Trumpa

Trump nominował Kevina Warsha na nowego szefa Fed Źródło: TVN24

Większość sędziów (w stosunku sześciu do trzech) orzekła, że prawo stanowiące podstawę tych taryf importowych "nie upoważnia prezydenta do nakładania ceł".

Decyzja SN w sprawie ceł Trumpa

Sąd stwierdził w wydanym w piątek orzeczeniu, napisanym przez prezesa Johna Robertsa, że prezydent - nakładając cła na podstawie IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) - przekroczył swoje uprawnienia.

"Prezydent powołuje się na nadzwyczajne uprawnienia do jednostronnego nakładania ceł o nieograniczonej wysokości, czasie trwania i zakresie" - napisał Roberts.

"W odniesieniu do zakresu, historii i kontekstu konstytucyjnego tego rzekomego uprawnienia, (głowa państwa) musi jasno określić upoważnienie Kongresu do jego wykonania" - podkreślił Sąd Najwyższy.

Dodał, że wskazana przez Trumpa ustawa IEEPA nie daje takich jasnych upoważnień.

Jak podał portal CNBC, IEEPA nie wspomina wyraźnie o cłach, a tylko pozwala prezydentowi "regulować import" w odniesieniu do zagranicznych transakcji po ogłoszeniu stanu wyjątkowego w celu przeciwdziałania pewnym "niezwykłym i nadzwyczajnym" zagrożeniom.

Administracja Trumpa twierdziła wcześniej, że sformułowanie to uprawnia prezydenta do nakładania ceł na towary zagraniczne.

Ogromny koszt decyzji SN

Zdaniem CNN decyzja ta "jest prawdopodobnie największą porażką drugiej administracji Trumpa przed konserwatywnym Sądem Najwyższym, który w zeszłym roku wielokrotnie opowiadał się po stronie prezydenta w serii nadzwyczajnych orzeczeń dotyczących imigracji, zwolnienia szefów niezależnych agencji i głębokich cięć wydatków rządowych".

Jak podał Bloomberg, sędziowie nie odnieśli się do kwestii zakresu, w jakim importerzy są uprawnieni do zwrotu kosztów, pozostawiając rozstrzygnięcie tych kwestii sądowi niższej instancji. Jeśli zwrot kosztów zostanie w pełni dopuszczony, jego łączna kwota może wynieść nawet 170 mld dolarów - ponad połowę dochodów, jakie przyniosły cła Trumpa.

Natomiast według telewizji MS NOW w ramach ceł nałożonych na podstawie IEEPA państwo uzyskało w ubiegłym roku 133 mld dolarów. Wśród ceł nałożonych na podstawie IEEPA są 10-procentowe taryfy na niemal wszystkie towary z niemal wszystkich państw świata, wprowadzone w kwietniu 2025 r., a także m.in. karne cła na towary z Chin, Meksyku i Kanady.

Biały Dom oświadczył, że szybko zastąpi te opłaty innymi narzędziami prawnymi, chociaż alternatywne rozwiązania są zazwyczaj bardziej uciążliwe lub bardziej ograniczone niż szerokie uprawnienia, które Trump uzyskał na mocy ustawy o międzynarodowych uprawnieniach ekonomicznych w sytuacjach nadzwyczajnych.

Opracował Krzysztof Krzykowski