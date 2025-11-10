Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Ryzykowny krok Donalda Trumpa. "To nie zadziała"

Donald Trump
Donald Trump wybuczany na meczu futbolu amerykańskiego
Źródło: Reuters
Donald Trump stara się przekonać rodaków, że w Stanach Zjednoczonych jest taniej niż w rzeczywistości. To trudne wyzwanie, bo Amerykanie chociażby za benzynę płacą średnio o około 50 procent więcej niż wskazuje prezydent USA - pisze portal stacji CNN.

"Trump próbuje siłą woli sprawić, by niskie ceny stały się rzeczywistością. To nie zadziała" - podkreślił CNN.

Trump i dwa dolary za galon benzyny

- Teraz jesteśmy nieco powyżej dwóch dolarów za galon benzyny. Wkrótce będziemy w okolicach - mówił w piątek prezydent USA.

Dwa dolary to około 7,3 złotego. Z kolei galon to niecałe 3,8 litra. Zatem Trump wierzy, że niedługo Amerykanie zapłacą za litr paliwa około dwa złote.

Prezydent i jego administracja mówili to już wiele razy w tym roku. Już w kwietniu Trump zapewniał, że w kilku stanach benzyna kosztuje 1,98 dolara za galon. Podobne słowa padały w jego przemówieniach w kolejnych miesiącach.

Rzeczywistość jest jednak inna, a zdecydowana większość Amerykanów nie płaci nawet zbliżonych kwot. Według danych AAA (Amerykańskiego Stowarzyszenia Motoryzacyjnego) średnia krajowa cena zwykłej benzyny wynosi 3,08 dolara za galon. Najtaniej jest w Missisipi - tam średnia to 2,60 dolara.

"Składanie fałszywych obietnic o cenach paliw i próby przekonania ludzi, że tankowanie stało się dużo tańsze, to ryzykowny krok Trumpa" - podkreślił portal CNN. Portal dodał, że "cena benzyny jest prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalną ceną wśród amerykańskich konsumentów".

Czytaj też: Węgry "zwolnione z sankcji". Media: Trump chce pomóc Orbanowi

"Nie patrz w górę"

Zdaniem portalu Trump chce, by Amerykanie ignorowali to, co widzą na własne oczy i za co płacą na stacjach. To klasyczna taktyka "nie patrz w górę", która po prostu nie działa. Większość obywateli pozostaje sfrustrowana stanem gospodarki i obwinia prezydenta za brak przystępnych cen.

Badania cytowane przez CNN pokazują, że 72 proc. Amerykanów ocenia gospodarkę jako słabą, a 61 proc. uważa, iż polityka Trumpa pogorszyła sytuację ekonomiczną kraju.

Zwycięstwa demokratów w zeszłotygodniowych wyborach w Nowym Jorku, New Jersey i Wirginii pokazały, że problem z cenami stał się prawdziwym kryzysem. Może on zagrozić nie tylko republikanom, ale i samemu Trumpowi - wskazał portal.

Skupienie się na realnych rozwiązaniach poprawiających przystępność cen mogłoby pomóc partii rządzącej. Na razie jednak fałszywe zapewnienia o spadkach nie przynoszą efektów.

Ceny benzyny w USA

Jeśli ktoś chciałby się przyczepić, to istnieje garstka stacji na terenie USA, gdzie benzyna zbliża się do cen podawanych przez Trumpa. Najtańsza w kraju to Murphy Express w Ardmore w Oklahomie: galon zwykłej benzyny kosztuje tam 2,14 dolara (dane GasBuddy). Na początku ubiegłego tygodnia Costco w Austin w Teksasie oferowało paliwo po 1,98 dolara, ale cena szybko wzrosła do 2,18 dolara.

- W ostatnich tygodniach widzimy trzy–cztery stacje poniżej 2 dolarów, ale żadna nie utrzymuje tej ceny dłużej niż kilka dni - wyjaśnił w rozmowie z CNN Patrick de Haan, szef działu rynku paliw w GasBuddy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szanghaj, port, Chiny
Chiny zawieszają sankcje. Pięć amerykańskich spółek na liście
Donald Trump
Trump: każdy dostanie dwa tysiące dolarów
Andrzej Duda i Karol Nawrocki w Pałacu Prezydenckim. Na ścianie portret Lecha Kaczyńskiego (czerwiec 2025)
"Na sto procent tego nie zrobi". Tego nie zobaczymy w Pałacu Prezydenckim
Maciej Wacławik

Inflacja w USA

W ciągu ostatniego roku benzyna nieco potaniała, a ceny żywności rosną wolniej niż w szczycie za prezydentury Bidena (gdy inflacja sięgała 11,4 proc. rdr). Trump jednak mocno mija się z prawdą w swoich wypowiedziach - podkreślił CNN.

- Nasze koszty energii są dużo niższe, ceny żywności dużo niższe, wszystko jest tańsze - mówił w czwartek prezydent USA. Dzień później dodał, że "inflacja jest na idealnym poziomie".

Dane Biura Statystyki Pracy mówią co innego: ceny energii wzrosły o 2,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim (dane za wrzesień). Artykuły spożywcze podrożały o 1,4 proc. za drugiej kadencji Trumpa. Prezydent ma rację co do wołowiny, tu problemy są specyficzne dla rynku, ale rachunki za zakupy rosną we wszystkich sześciu kategoriach śledzonych przez rząd. Wszystko jest droższe niż pod koniec 2024 roku.

Inflacja znów przyspiesza: we wrześniu wzrosła o 3 proc. rok do roku - to najszybsze tempo od stycznia. Daleko jeszcze do 9 proc. z lata 2022 roku, ale wciąż powyżej celu 2 proc., który obrała Rezerwa Federalna.

Zaprzeczanie codziennej rzeczywistości milionów Amerykanów to pułapka, która zaszkodziła Bidenowi i przyczyniła się do porażki demokratów w wyścigu o Biały Dom w 2024 roku. Trump dobrze o tym wiedział podczas kampanii, nieustannie krytykując rosnące ceny. Teraz, gdy sam odpowiada za gospodarkę, próbuje wmówić, że problem zniknął - zaznaczył amerykański portal.

OGLĄDAJ: Jak to jest zobaczyć Kaczyńskiego na ławie oskarżonych?
10 1925 fpf gosc-0010

Jak to jest zobaczyć Kaczyńskiego na ławie oskarżonych?
NA ŻYWO

10 1925 fpf gosc-0010
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpUSACeny paliw
Zobacz także:
Viktor Orban podczas wizyty u Donalda Trumpa w Białym Domu
Trump przychodzi w sukurs Orbanowi. "Stany Zjednoczone zainterweniują"
Ze świata
shutterstock_2673193191
Media: Polska nowym przemysłowym sercem Europy
Ze świata
shutterstock_2623121045
Fatalne wieści dla Muska. Tak źle nie było od trzech lat
Ze świata
shutterstock_2465591871
Zbudowali duże centra, ale nie działają przez brak prądu. "Nie chcesz się spóźnić"
Tech
Szef OpenAI Sam Altman
Domagają się zmian. Sam Altman apeluje do władz
Tech
Ryanair
Duża zmiana dla klientów Ryanair. Za brak będzie opłata
Turystyka
Komisja Europejska
"Okres łaski" dla firm. Bruksela planuje nowe przepisy
Tech
Szanghaj, port, Chiny
Chiny zawieszają sankcje. Pięć amerykańskich spółek na liście
Ze świata
shutterstock_2416436427
Londyn wypadł z czołówki, Warszawa wysoko
Rynki
Matematyka, lekcja, szkoła
Szkoła po szkole. 80 procent rodziców płaci za dodatkowe zajęcia
Zespół autorów
Natalia SzostakJustyna SucheckaKatarzyna Korzeniowska
sklep kasa market - PhotoRK shutterstock_2009986085
Czy 11 listopada sklepy będą otwarte?
Najnowsze
shutterstock_2625293429
Shutdown opóźnia eksport. Odczuje to również Polska
Ze świata
Sklep Action w Poznaniu
Duża sieć wycofuje produkt. Apel do klientów
Z kraju
Waszyngton prawie za zamkniętymi drzwiami
Koniec impasu w USA? Ważne głosowanie w Senacie
Ze świata
Donald Trump
Trump: każdy dostanie dwa tysiące dolarów
Ze świata
shutterstock_192422603
Wadliwe podnośniki do aut. Niepokojące wyniki kontroli
Moto
grapevine lotnisko usa - Mason Brighton shutterstock_2699305335
Tysiące lotów odwołane. Konsekwencje paraliżu rządowego dla podróżnych
Ze świata
Sklep spożywczy
"Jedna z największych transakcji". Auchan sprzedaje nieruchomości w Polsce
Handel
fastfood hamburger frytki shutterstock_2220749575
Wielka sieć fast food w tarapatach. Setki restauracji do zamknięcia
Ze świata
bitcoin pln shutterstock_785272210
"Poszkodowane będą uczciwe firmy". Wiceminister ostrzega przed brakiem ustawy
Rynki
boeing 737 - Przemyslaw Szablowski shutterstock_1338528011
Gigant chce rozszerzyć współpracę z Polską. Proponuje wojsku śmigłowce i myśliwce
Z kraju
Szanghaj, Chiny, terminal kontenerowy
Chiny zmieniają decyzję. Łagodzą ograniczenia
Ze świata
lotto shutterstock_2243440457
Dwie wielkie wygrane w Lotto
Z kraju
Fabryka Black Red White w Biłgoraju
Fala zwolnień w polskim gigancie. Pracę może stracić kilkaset osób
Z kraju
shu
Linie lotnicze tną połączenia. Władze ostrzegają
Ze świata
media społecznościowe, influencer, social media, internet, Instagram
Wysokie kary dla influencerów. Powstanie specjalny rejestr
Najnowsze
Aplikacja mObywatel
Nowa funkcja w aplikacji mObywatel. Jest projekt rządu
Tech
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Polska gospodarka pod lupą czołowej agencji. Jest decyzja
Z kraju
Giełda w Nowym Jorku
Czy czeka nas "gwałtowna korekta", którą odczuje cały świat?
Rynki
Viktor Orban na spotkaniu z Donaldem Trumpem
Orban ogłosił, co ustalił z Trumpem
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica