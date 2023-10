Tak dobrych danych się nie spodziewali. Rynek pracy wrzuca kolejny bieg

Liczba nowych miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych wzrosła we wrześniu o 336 tysięcy - podał tamtejszy urząd statystyczny, specjalizujący się w danych z rynku pracy Bureau of Labor Statistics. Takie dane zaskoczyły ekonomistów, którzy spodziewali się zwyżki o 170 tysięcy miejsc pracy. USA walczy z inflacją, jak większość gospodarek świata.

- To nie przypadek, to Bidenomia, rozwijamy gospodarkę od środka, od dołu do góry, a nie od góry do dołu - powiedział Biden podczas konferencji prasowej. - Inflacja w tym samym czasie spada - mówił prezydent.