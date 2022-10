Jest odpowiedź USA na decyzję OPEC+

czytaj dalej

Wysokie koszty energii i niedobory węgla na rynku skłaniają wiele osób do szukania alternatywnych rozwiązań. Jednak eksperci przestrzegają, że to może się źle skończyć. "W świadomości części osób jeśli coś jest podobne do drewna, to jest to drewno" - mówi Krzysztof Smolnicki, prezes Fundacji EkoRozwoju, przestrzegając przed wykorzystywaniem odpadów jako opał. A czym palą nasi rodacy?