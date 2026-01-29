Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Kurs mocno w górę. Reakcja na słowa Trumpa

Donald Trump
Trump o "przejęciu" wenezuelskiej ropy: pomagamy im
Źródło: TVN24
Kurs ropy naftowej idzie w górę już trzecią sesję z rzędu. W czwartek cena surowca mocno rośnie, co jest reakcją na nasilenie gróźb prezydenta USA Donalda Trumpa wobec Iranu - wskazują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na III kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 64,37 dolarów, wyżej o 1,84 proc.

Brent na ICE na III jest wyceniana po 69,59 dolarów za baryłkę, w górę o 1,74 proc.

Trump: ogromna armada w stronę Iranu

W środę Trump ostrzegł Iran, by zawarł układ w sprawie swojego programu jądrowego, grożąc kolejnym "dużo gorszym" atakiem na kraj. Jak zaznaczył, czas na zawarcie porozumienia ucieka.

"Ogromna armada zmierza w stronę Iranu. Porusza się szybko, z wielką siłą, entuzjazmem i determinacją. To większa flota, dowodzona przez wspaniały lotniskowiec Abraham Lincoln, niż ta wysłana do Wenezueli" - napisał prezydent USA w mediach społecznościowych.

Dodał też: "Podobnie jak w przypadku Wenezueli, (armada) jest gotowa, chętna i zdolna do szybkiego wypełnienia swojej misji, w razie potrzeby z szybkością i przemocą".

"Miejmy nadzieję, że Iran szybko 'zasiądzie do stołu' i wynegocjuje uczciwe i sprawiedliwe porozumienie - BRAK BRONI JĄDROWEJ - korzystne dla wszystkich stron" - podkreślił amerykański prezydent.

Trump zaznaczył, że "czas ucieka" i przypomniał, że kiedy w czerwcu Iran odmawiał odejścia od swojego programu jądrowego, został zaatakowany.

"Następny atak będzie o wiele gorszy! Nie dopuśćcie do tego ponownie" - ostrzegł Donald Trump.

Jest to już kolejna groźba Trumpa wobec Teheranu w ostatnich dniach. Jeszcze we wtorek mówił, że w stronę Iranu zmierza "kolejna armada", wzywając Teheran do zawarcia układu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Xi Jinping
Rok Trumpa. Zwrot w kierunku Chin. "Bardziej niezawodny partner"
Donald Trump
Amerykańska armada płynie w kierunku Iranu. "Większa niż wysłana do Wenezueli"
TVN24
Zdjęcie Trumpa i Putina w Białym Domu (27.01.2026)
Zdjęcie Putina zawisło w Białym Domu
Maciej Wacławik

Zaskakujący wzrost

Analitycy wskazują, że najnowsza fala gróźb Trumpa wobec Iranu "wstrzyknęła" nową dawkę premii za ryzyko na rynkach ropy, mimo że rynek na rynku jest za dużo surowca.

Atak USA może zagrozić przepływom ropy naftowej z Bliskiego Wschodu, regionu, który odpowiada za ok. 1/3 globalnych dostaw ropy.

Irański odwet może z kolei spowodować zakłócenia w żegludze przez Cieśninę Ormuz, wąskie "przejście" oddzielające Iran od Półwyspu Arabskiego.

Tankowce przewożące ropę naftową i skroplony gaz ziemny przepływają przez tę cieśninę dostarczając ładunki na cały świat.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Kent Nishimura / POOL

Udostępnij:
TAGI:
Ropa naftowaUSASurowceIranDonald Trump
Zobacz także:
Pham Minh Chinh i Antonio Costa
Nowa ranga w relacjach. Wietnam "ramię w ramię" z Europą
Ze świata
Protesty w Los Angeles - Gwardia Narodowa
Oszałamiająca kwota. Tyle kosztowało wysłanie gwardzistów przez Trumpa
Ze świata
Naczelnik WRD i jego zastępca odwołani po kontroli radarów (zdj. ilustracyjne)
Od dziś wyższe kary. "Powinniśmy duży nacisk położyć na to"
Moto
Plac Świętego Piotra
Prace na dachu Bazyliki Świętego Piotra. Trwają w tajemnicy
TVN24
sophia tankowiec statek shutterstock_2669616499
USA oddają tankowiec. Pierwsza taka sytuacja
Ze świata
Władimir Putin i Aliszer Usmanow w październiku 2018 roku
Rosyjski oligarcha wygrał w niemieckim sądzie
Ze świata
shutterstock_1323416117
Tego jeszcze nie było. "Początek nowej ery"
Moto
Scott Bessent
"Europejczycy finansowali wojnę przeciwko sobie"
Ze świata
Jerome Powell
Stopy procentowe. Fed zdecydował
Ze świata
Xi Jinping
Rok Trumpa. Zwrot w kierunku Chin. "Bardziej niezawodny partner"
Ze świata
Karol Nawrocki
75 senatorów było za. Czas na ruch Nawrockiego
Tech
Zbigniew Prus
Zmiana na szczycie PKP Cargo
Z kraju
Elon Musk w Davos
Musk odpowiada Sikorskiemu: śliniący się imbecyl
Tech
warszawa ulica polska zima ludzie shutterstock_2720833979
Niemcy chwalą. Polska może wyprzedzić Francję. "Możemy brać przykład"
Ze świata
Mjanma (Birma), Rangun
VPN zakazany, Facebook zablokowany. Junta dusi internet
Ze świata
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2681379543
Rewolucja dla firm, gigant nagle zmienia zdanie
Maja Piotrowska
chf franki szwajcarskie shutterstock_2132180969
Frank najdroższy od ponad dekady. Zła wiadomość dla Szwajcarii
Ze świata
mieszkanie miasto wiezowce shutterstock_708216235
Rządowy program działa, ale niełatwo z niego skorzystać. "Iluzoryczna możliwość"
Nieruchomości
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Linie lotnicze pod lupą. Pasażerowie mogli zostać wprowadzeni w błąd
Ze świata
Wzrosła sprzedaż sprzętu RTV i AGD
UOKiK na tropie zmowy cenowej. Przeprowadzono przeszukania
Handel
Pracownik Amazon
Błąd w e-mailu zdradził kolejną falę zwolnień
Tech
nowy jork usa praca pracownik kurier ups - Andriy Blokhin shutterstock_1392216341
Jedna z czołowych firm kurierskich ostro tnie zatrudnienie
Ze świata
nvidia czip shutterstock_1060748543
H200 wjeżdżają do Chin. Przełom w technologicznym impasie
Tech
Łukasz Kijek opowiadał o tym, jak wydobywana jest ropa naftowa
Ropa drożeje do najwyższych poziomów od 4 miesięcy
Rynki
samochod auto elektryczne elektryk ladowanie shutterstock_2461534095
Ponad miliard na elektryczne auta. Budżet wyczerpany w niespełna rok
Moto
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Nowy rekord po spadku dolara
Ze świata
Umowa o wolnym handlu zawarta między Indiami i Unią Europejską
Ćwierć świata zawiera umowę. Kto zyska, kto straci
Maciej Michałek
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Ostrożny optymizm na Wall Street. "To będą obserwować inwestorzy"
Rynki
Donald Trump
Co czwarta groźba ceł Trumpa wchodzi w życie
Ze świata
Kolektura Lotto
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja w górę
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica