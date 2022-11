Kopanie kryptowalut "zepchnięte na boczny tor". Pierwsza taka decyzja w USA

Jest to kluczowy i pierwszy tego rodzaju w kraju krok dla dobra Nowego Jorku - powiedziała gubernator Kathy Hochul i podpisała ustawę tymczasowo ograniczającą kopanie kryptowalut w stanie Nowy Jork. Powodem są obawy o skażenie środowiska. "Do tej pory żadna inna branża w stanie nie została w taki sposób zepchnięta na boczny tor za zużycie energii" - skomentowało tę decyzję Stowarzyszenie handlowe kryptowalut.

Przepisy biorą pod uwagę wpływ technologii na klimat. Wprowadzają dwuletnie moratorium na wydawanie pozwoleń środowiskowych wykorzystującym paliwa kopalne elektrowniom, z których prąd wykorzystywany jest do kopania kryptowalut. - Jest to kluczowy i pierwszy tego rodzaju w kraju krok dla dobra Nowego Jorku, podczas gdy pracujemy nad rozwiązaniem globalnego kryzysu klimatycznego - argumentowała we wtorek Hochul.