Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

"Trenowałeś do tego całe życie". Rząd USA rekrutuje graczy

|
Rząd Stanów Zjednoczonych stara się zaradzić niedoborowi kontrolerów ruchu lotniczego, zachęcając osoby z umiejętnościami w grach wideo do rozważenia kariery w tej branży - poinformował portal stacji BBC. Po trzech latach pracy roczne wynagrodzenie na tym stanowisku może sięgać nawet 155 tysięcy dolarów rocznie.

W nowej kampanii reklamowej Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) otwarcie zachęca graczy do aplikowania na stanowisko kontrolera ruchu lotniczego. Okno rekrutacyjne otworzy się już w przyszłym tygodniu.

Na początku spotu pojawia się logo Xbox One, które następnie przechodzi w montaż ukazujący mężczyzn grających w różne gry komputerowe online oraz osoby pracujące w wieżach kontroli lotów i obserwujące swoje monitory. Reklama podkreśla również atrakcyjne wynagrodzenie - po trzech latach pracy kontrolerzy mogą liczyć na zarobki rzędu 155 tysięcy dolarów rocznie.

Chcą dotrzeć do nowego pokolenia

Amerykański sekretarz transportu, Sean P. Duffy, podkreślił w oświadczeniu, że FAA musi dostosować się do zmian pokoleniowych, by skuteczniej dotrzeć do młodszych kandydatów. - Nowa strategia wykorzystuje rosnącą grupę młodych dorosłych, którzy posiadają wiele umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu w tej profesji - dodał Duffy, cytowany przez BBC.

Obecna inicjatywa nawiązuje do kampanii z 2021 roku prowadzonej za administracji prezydenta Bidena, zatytułowanej "Level Up" (awansuj na wyższy poziom - red.) - zwrotu zaczerpniętego ze świata gier komputerowych. Tamta akcja również miała na celu zachęcenie graczy do wypełnienia wakatów wśród kontrolerów.

Akcja z poparciem związkowców

Nick Daniels, prezes Krajowego Związku Kontrolerów Ruchu Lotniczego (National Air Traffic Controllers Association), pozytywnie ocenił kampanię skierowaną do graczy.

- Nasz związek z zadowoleniem przyjmuje innowacyjne podejścia do poszerzania puli kandydatów, w tym docieranie do osób o wysokich zdolnościach, takich jak gracze, pod warunkiem że wszystkie ścieżki rekrutacyjne utrzymają rygorystyczne standardy wymagane w tym zawodzie o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa - powiedział Daniels.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Szok podażowy". Wojna z Iranem napędza inflację

Zawód o kluczowym znaczeniu

Kontrola ruchu lotniczego ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa samolotów startujących i lądujących. Kontrolerzy monitorują i kierują ruchem maszyn, zapobiegając kolizjom i innym incydentom w obrębie oraz w pobliżu lotnisk. Poradniki zawodowe podkreślają, że praca ta wymaga podejmowania szybkich decyzji pod presją oraz dużej wiedzy technicznej.

Praca kontrolera wymaga podejmowania szybkich decyzji pod presją oraz dużej wiedzy technicznej
Praca kontrolera wymaga podejmowania szybkich decyzji pod presją oraz dużej wiedzy technicznej
Braki kadrowe wśród kontrolerów ruchu lotniczego to problem utrzymujący się od lat. Z danych Biura Statystyki Pracy wynika, że niedobór ma się pogłębiać w kolejnych latach.

FAA poinformowała w ubiegłym roku, że pełne obsadzenie stanowisk oznaczałoby 14 663 aktywnych kontrolerów. Tymczasem brakowało co najmniej 3 tysięcy osób, a do 2028 roku spodziewane jest odejście z pracy dwa razy tylu specjalistów.

Kampania rekrutacyjna pojawia się po serii głośnych incydentów z udziałem samolotów i kontroli ruchu lotniczego. Na początku 2025 roku wojskowy helikopter zderzył się w powietrzu z samolotem pasażerskim nad lotniskiem im. Ronalda Reagana w pobliżu Waszyngtonu, w wyniku czego zginęło 67 osób. W tym roku samolot Air Canada zderzył się z lotniskowym wozem strażackim na lotnisku La Guardia w Nowym Jorku, zabijając dwóch pilotów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Andy Dean Photography/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
USAPraca
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

