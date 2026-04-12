Ze świata "Trenowałeś do tego całe życie". Rząd USA rekrutuje graczy Bartłomiej Ciepielewski |

W nowej kampanii reklamowej Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) otwarcie zachęca graczy do aplikowania na stanowisko kontrolera ruchu lotniczego. Okno rekrutacyjne otworzy się już w przyszłym tygodniu.

Na początku spotu pojawia się logo Xbox One, które następnie przechodzi w montaż ukazujący mężczyzn grających w różne gry komputerowe online oraz osoby pracujące w wieżach kontroli lotów i obserwujące swoje monitory. Reklama podkreśla również atrakcyjne wynagrodzenie - po trzech latach pracy kontrolerzy mogą liczyć na zarobki rzędu 155 tysięcy dolarów rocznie.

Chcą dotrzeć do nowego pokolenia

Amerykański sekretarz transportu, Sean P. Duffy, podkreślił w oświadczeniu, że FAA musi dostosować się do zmian pokoleniowych, by skuteczniej dotrzeć do młodszych kandydatów. - Nowa strategia wykorzystuje rosnącą grupę młodych dorosłych, którzy posiadają wiele umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu w tej profesji - dodał Duffy, cytowany przez BBC.

Obecna inicjatywa nawiązuje do kampanii z 2021 roku prowadzonej za administracji prezydenta Bidena, zatytułowanej "Level Up" (awansuj na wyższy poziom - red.) - zwrotu zaczerpniętego ze świata gier komputerowych. Tamta akcja również miała na celu zachęcenie graczy do wypełnienia wakatów wśród kontrolerów.

Akcja z poparciem związkowców

Nick Daniels, prezes Krajowego Związku Kontrolerów Ruchu Lotniczego (National Air Traffic Controllers Association), pozytywnie ocenił kampanię skierowaną do graczy.

- Nasz związek z zadowoleniem przyjmuje innowacyjne podejścia do poszerzania puli kandydatów, w tym docieranie do osób o wysokich zdolnościach, takich jak gracze, pod warunkiem że wszystkie ścieżki rekrutacyjne utrzymają rygorystyczne standardy wymagane w tym zawodzie o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa - powiedział Daniels.

Zawód o kluczowym znaczeniu

Kontrola ruchu lotniczego ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa samolotów startujących i lądujących. Kontrolerzy monitorują i kierują ruchem maszyn, zapobiegając kolizjom i innym incydentom w obrębie oraz w pobliżu lotnisk. Poradniki zawodowe podkreślają, że praca ta wymaga podejmowania szybkich decyzji pod presją oraz dużej wiedzy technicznej.

Praca kontrolera wymaga podejmowania szybkich decyzji pod presją oraz dużej wiedzy technicznej Źródło: Andy Dean Photography/Shutterstock

Braki kadrowe wśród kontrolerów ruchu lotniczego to problem utrzymujący się od lat. Z danych Biura Statystyki Pracy wynika, że niedobór ma się pogłębiać w kolejnych latach.

FAA poinformowała w ubiegłym roku, że pełne obsadzenie stanowisk oznaczałoby 14 663 aktywnych kontrolerów. Tymczasem brakowało co najmniej 3 tysięcy osób, a do 2028 roku spodziewane jest odejście z pracy dwa razy tylu specjalistów.

Kampania rekrutacyjna pojawia się po serii głośnych incydentów z udziałem samolotów i kontroli ruchu lotniczego. Na początku 2025 roku wojskowy helikopter zderzył się w powietrzu z samolotem pasażerskim nad lotniskiem im. Ronalda Reagana w pobliżu Waszyngtonu, w wyniku czego zginęło 67 osób. W tym roku samolot Air Canada zderzył się z lotniskowym wozem strażackim na lotnisku La Guardia w Nowym Jorku, zabijając dwóch pilotów.

