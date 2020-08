Rekord na amerykańskiej giełdzie. "Najlepszy 100-dniowy ruch w historii"

Notowania Wall Street

Relacje USA - Chiny

Szef amerykańskiego resortu handlu Wilbur Ross poinformował w poniedziałek, że USA rozszerzają sankcje nałożone na chiński koncern technologiczny Huawei na jego 38 spółek zależnych, by bardziej ograniczyć dostęp firmy do technologii amerykańskich.

Prezydent Donald Trump powiedział, że ukarze amerykańskie firmy przenoszące miejsca pracy do Chin, a nagrodzi firmy ulgami podatkowymi za przeniesienie pracy z Chin do USA, co ma na celu przyspieszenie procesu rozdzielania największych gospodarek świata. - Stworzymy ulgi podatkowe dla firm, które przywracają miejsca pracy z Chin z powrotem do Ameryki, a także nałożymy cła na firmy, które opuszczają Amerykę, aby produkować za granicą - powiedział Trump w przemówieniu w poniedziałek w Minnesocie.