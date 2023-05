Sekretarz skarbu USA o podniesienie limitu zadłużenia budżetu: każda opcja jest złą opcją

Biden i Republikanie: bardzo duża przepaść

Janet Yellen została zapytana w wywiadzie dla CNBC, czy Departament Skarbu USA nada pierwszeństwo w wypłatach dla posiadaczy obligacji. Odpowiedziała, że prezydent Joe Biden będzie zmuszony do podjęcia decyzji, jeśli limit zadłużenia nie zostanie podniesiony.

Prezydent USA Joe Biden spotka się w Białym Domu we wtorek z przewodniczącym Republikańskiej Izby Reprezentantów Kevinem McCarthy, przywódcą mniejszości republikańskiej w Senacie Mitchem McConnellem i czołowymi Demokratami, rozpoczynając gorączkowe kilka tygodni negocjacji, zanim 1 czerwca w USA skończą się pieniądze na opłacenie rachunków - poinformował Reuters.

Yellen wyraziła nadzieję, że prezydent Joe Biden weźmie udział w dyskusji w kwestiach kompromisu polityki fiskalnej i propozycji budżetowej, ale nie zrobi tego "z pistoletem" przyłożonym do głowy narodu amerykańskiego.

- Dolar i papiery skarbowe są uważane za bezpieczne w całym globalnym systemie finansowym. Ufa się, że jest on bezpiecznym aktywem, a brak podniesienia pułapu zadłużenia i pogorszenie ratingu kredytowego USA, zagroziłoby temu. To jest prawdziwa obawa - stwierdziła.

Limit długu w USA

Już w styczniu Yellen ogłosiła, że USA dobiły do ustalonego limitu, jednak Departament Skarbu zdecydował wówczas o podjęciu "nadzwyczajnych środków", które miały pozwolić na dalsze spłacanie długów przez rząd przez kolejne kilka miesięcy. Większość ekonomistów spodziewała się, że data graniczna nadejdzie w sierpniu, jednak szacunki te zmieniły się z powodu słabszych niż oczekiwano wpływów podatkowych.

Mimo ostrzeżeń ze strony Yellen i ekonomistów o potencjalnie katastrofalnych skutkach bankructwa USA, Biały Dom i Republikanie kontrolujący Izbę Reprezentantów tkwią w impasie co do podniesienia limitu zadłużenia, obecnie wynoszącego 31,4 bln dolarów.

Ale Biały Dom utrzymywał, że Kongres ma obowiązek "na czysto" podnieść limit - jak robił to m.in. podczas prezydentury Donalda Trumpa .

W przeciwieństwie do większości innych rozwiniętych krajów, USA nakłada twardy limit na to, ile może pożyczyć. Ponieważ rząd wydaje więcej niż trafia do jego kasy, ustawodawcy muszą okresowo podnosić pułap zadłużenia.