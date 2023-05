Limit długu w USA. Sekretarz skarbu komentuje

Sekretarz skarbu USA Janet Yellen ostrzegła, że brak działań Kongresu w sprawie pułapu zadłużenia może wywołać "kryzys konstytucyjny" z konsekwencjami dla rynków finansowych. Dodała, że negocjacje dotyczące limitu nie powinny odbywać się "z pistoletem przystawionym do głowy narodu amerykańskiego" - podał Reuters.

