Ze świata Przepaść wśród najbogatszych. 590 miliarderów zbyt biednych na listę "Forbesa" Oprac. Wiktor Knowski |

Prokremlowski oligarcha opłacił wesele Trumpa Juniora Źródło wideo: TVN24/TVN24 BIS Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JULIA DEMAREE NIKHINSON

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Różnice majątkowe między "superbogaczami", a "zwykłymi" miliarderami pogłębiają się. 20 osób zajmujących najwyższe miejsca na liście najbogatszych amerykańskiego dwutygodnika "Forbes" odpowiada za 50 proc. całego majątku ludzi z tego rankingu.

Bezprecedensowy majątek Elona Muska

Na liście przybyło 34 nowych miliarderów, których fortuny przekroczyły 4,4 mld dolarów, ale 10 pierwszych miejsc rankingu zajęli ci sami ludzie co zwykle - opisuje dziennik "USA Today".

Piąty rok z rzędu na 1. miejscu listy najzamożniejszych figuruje Elon Musk, który po wprowadzeniu swojej firmy SpaceX na nowojorską giełdę został pierwszym na świecie bilionerem (obecnie, po spadku kursu akcji kosmicznego przewoźnika majątek Muska szacowany jest na ok. 900 mld dol.).

John D. Rockefeller, jeden z najbogatszych ludzi w historii Ameryki, właściciel firmy Standard Oil, posiadał fortunę równą 1,5 proc. amerykańskiego PKB. Majątek Muska jest ponad dwa razy większy.

Ranking najbogatszych Amerykanów

Za Muskiem na liście "Forbesa" uplasowali się kolejno:

Jeff Bezos - właściciel Amazona (378 mld dolarów),

Larry Page - współzałożyciel Google'a (278 mld),

Michael Dell - założyciel i szef Dell Technologies (263 mld),

Sergey Brin - drugi współzałożyciel Google'a (256 mld),

Mark Zuckerberg - szef Mety i założyciel Facebooka (212 mld),

Larry Ellison - współzałożyciel firmy Oracle (204 mld),

Jensen Huang - szef i twórca Nvidii (199 mld),

Steve Ballmer - były dyrektor wykonawczy Microsoftu (156 mld),

Warren Buffet - legendarny inwestor, były szef konglomeratu Berkshire Hathaway (144 mld dolarów).

"Ekstremalne bogactwo zagraża demokracji"

Laureat Nagrody Nobla z ekonomii, prof. Paul Krugman napisał niedawno na swoim substacku, że nigdy wcześniej miliarderzy w USA nie mieli tak dużo pieniędzy i władzy, ich wpływy w mediach są bez precedensu, "a to ekstremalne bogactwo zagraża demokracji".

Po debiucie giełdowym SpaceX David Lay Williams, profesor politologii badający nierówności społeczne, ocenił na łamach "New York Timesa", że fortuna Muska jest równa 3 proc. PKB USA i 5 mln razy większa niż średni majątek amerykańskiej rodziny.

Ludzie próbują sobie wyobrazić jak wielki jest jego majątek. Niektórzy obliczyli, że gdyby ułożyć stos studolarowych banknotów wart bilion, to miałby on blisko 1093 km wysokości - zauważył Williams.