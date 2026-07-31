Trump: Ukraina nie ma naszej zgody

Trump o wojnie Rosji z Ukrainą: myślałem, że będzie najłatwiejsza do zakończenia Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/PAP/EPA

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Trump oświadczył w rozmowie z mediami podczas posiedzenia gabinetu, że przyznanie licencji na produkcję pocisków Patriot Ukrainie byłoby "dużym krokiem".

- Musimy być bardzo ostrożni z pozwalaniem komukolwiek na ich budowanie - dodał.

Ta zaawansowana technologia wojskowa jest czymś, co trudno przekazać - powiedział Trump podczas posiedzenia gabinetu, cytowany przez CNBC. Jak dodał, kraj, który ją otrzyma, może "pewnego dnia zwrócić się przeciwko tobie".

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Donald Trump zmienił zdanie w sprawie Ukrainy

Najnowsze wypowiedzi Trumpa na temat wojny w Europie Wschodniej padły trzy dni po jego spotkaniu w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zełenski powiedział, że przywódcy odbyli "dobre spotkanie" dotyczące licencji na Patrioty.

Niespełna trzy tygodnie wcześniej, podczas szczytu NATO w Turcji, Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone udzielą Ukrainie tych licencji.

Jednak w czwartek Trump powiedział dziennikowi "Financial Times", że "nie jest pewien", czy dotrzyma zapowiedzi umożliwienia Ukrainie produkcji tej "niezwykłej broni".

Donald Trump przekazał również, że rozmawiał o Patriotach i Tomahawkach z prezydentem Ukrainy, który we wtorek złożył wizytę w Białym Domu. - Rozmawiałem z nim o wszystkim. Rozmawiałem z nim również o tym, żeby zakończyć tę wojnę - dodał.

- Myślę, że on chce zawrzeć porozumienie, i myślę, że (Władimir) Putin chce zawrzeć porozumienie. Ale jest między nimi wiele niechęci, co zapewne widzicie - zaznaczył Trump. Ocenił też, że "nikt nie chce iść na ustępstwa, ale obaj będą musieli pójść na pewne ustępstwa".

System Patriot kluczowy dla Ukrainy

Zełenski stwierdził, że system Patriot ma kluczowe znaczenie dla zdolności Ukrainy do przechwytywania nadlatujących rosyjskich pocisków balistycznych. Po piątkowej rozmowie z wiceprezydentem J.D. Vance'em Zełenski powiedział, że kwestia ta "pozostaje jednym z najważniejszych priorytetów" Kijowa. "Uzgodniliśmy, że nasze zespoły pozostaną w kontakcie i zajmą się wszystkimi kwestiami omówionymi dzisiaj. Dziękuję Stanom Zjednoczonym za wsparcie Ukrainy i naszego narodu" - napisał Zełenski w serwisie X.