Biden o Big Tech: jestem zaniepokojony tym, jak niektórzy wykorzystują nasze najbardziej osobiste dane

Prezydent USA Joe Biden zwrócił się do obu partii w Kongresie, by ukróciły "nadużycia" gigantów technologicznych w zakresie zbierania danych osobowych, praktyk antykonkurencyjnych i "prowadzenia eksperymentu na dzieciach" dla zysku.

Biden o gigantach technologicznych

Biden zwrócił uwagę na to, jak giganci sektora wykupują zagrażające im mniejsze firmy, by zachować swoją dominującą pozycję oraz efekt, jaki media społecznościowe i treści promowane przez algorytmy wywierają na dzieci, ich zdrowie psychiczne oraz radykalizację.

"Nasze obecne uprawnienia mają swoje ograniczenia. Potrzebujemy ponadpartyjnych działań Kongresu, by pociągnąć do odpowiedzialności Big Tech (...) Będzie wiele spraw politycznych, w których się nie zgadzamy, ale ponadpartyjne propozycje, by chronić naszą prywatność i nasze dzieci, by zapobiegać dyskryminacji, wykorzystywaniu seksualnemu i cyberstalkingowi, czy by zabrać się za antykonkurencyjne działania nie powinny nas dzielić" - napisał prezydent.