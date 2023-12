Nowe sankcje USA. "Dokręcenie śruby rosyjskiej machinie wojennej i jej pomocnikom"

Prezydent Joe Biden podpisał w piątek rozporządzenie wykonawcze, umożliwiające nakładanie sankcji na instytucje finansowe obsługujące transakcje wspierające rosyjski przemysł zbrojeniowy. Biały Dom ma nadzieję, że uderzy to w łańcuch dostaw dla rosyjskiego wojska i proceder omijania restrykcji za pomocą państw trzecich.

"To rozporządzenie przekaże jasny sygnał zagranicznym instytucjom finansowym, że ryzykują utratą dostępu do systemu finansowego USA, jeśli umożliwiają znaczące transakcje związane z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym" - podał Biały Dom w komunikacie.

Odcięcie od amerykańskiego rynku bez uprzedzenia

Rozporządzenie mówi o tym, że banki, firmy ubezpieczeniowe czy inne instytucje finansowe obsługujące transakcje, których końcowym odbiorcą jest rosyjski przemysł, mogą zostać odcięte od amerykańskiego rynku bez uprzedzenia. Ma to zmusić je do pilniejszego sprawdzania obsługiwanych klientów i zakłócić rosyjski proceder używania państw trzecich do omijania kontroli eksportu elektroniki. Rosja korzystała dotąd z pośredników w wielu krajach, w tym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, państwach Azji Środkowej, Chinach i na Kaukazie.