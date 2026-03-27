Powiązani z Iranem hakerzy włamali się na maila szefa FBI

Trump: Iran musi negocjować, roznosimy ich w pył Źródło: TVN24, Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Hakerzy zamieścili na swoim kanale w komunikatorze Telegram oraz na stronie internetowej szereg prywatnych zdjęć Patela oraz jego stare CV.

Ministerstwo potwierdza włamanie

"Kash Patel, obecny szef FBI, który kiedyś z dumą widział swoje nazwisko na głównej stronie agencji, teraz znajdzie je na liście ofiar, których systemy zostały skutecznie zhakowane" - napisano na Telegramie.

Jak podał Reuters, urzędnik ministerstwa sprawiedliwości USA potwierdził, że doszło do włamania do prywatnego e-maila szefa FBI i powiedział, że opublikowane materiały wyglądają na autentyczne.

Kolejny atak Handala

Jest to już kolejny cyberatak tej samej grupy, która swoją działalność zaczęła podczas wojny w Strefie Gazy. W marcu dokonała też dotkliwego w skutkach włamania do systemów producenta sprzętu medycznego Stryker, co spowodowało zakłócenia w funkcjonowaniu szpitali. Grupa twierdziła też, że dokonała cyberataku na koncern zbrojeniowy Lockheed Martin, lecz firma nie potwierdziła naruszenia swoich systemów.

Ministerstwo sprawiedliwości USA zablokowało w ubiegłym tygodniu domenę i kilka stron internetowych grupy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Źródło: PAP