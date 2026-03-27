Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Powiązani z Iranem hakerzy włamali się na maila szefa FBI

|
Kash Patel
Trump: Iran musi negocjować, roznosimy ich w pył
Źródło: TVN24, Reuters
Powiązana z Iranem grupa Handala ogłosiła, że stoi za włamaniem na prywatną skrzynkę mailową dyrektora FBI Kasha Patela. Hakerzy opublikowali między innymi jego prywatne zdjęcia. Amerykański resort sprawiedliwości potwierdził zajście.

Hakerzy zamieścili na swoim kanale w komunikatorze Telegram oraz na stronie internetowej szereg prywatnych zdjęć Patela oraz jego stare CV.

Ministerstwo potwierdza włamanie

"Kash Patel, obecny szef FBI, który kiedyś z dumą widział swoje nazwisko na głównej stronie agencji, teraz znajdzie je na liście ofiar, których systemy zostały skutecznie zhakowane" - napisano na Telegramie.

Marcin Złotkowski

Jak podał Reuters, urzędnik ministerstwa sprawiedliwości USA potwierdził, że doszło do włamania do prywatnego e-maila szefa FBI i powiedział, że opublikowane materiały wyglądają na autentyczne.

Kolejny atak Handala

Jest to już kolejny cyberatak tej samej grupy, która swoją działalność zaczęła podczas wojny w Strefie Gazy. W marcu dokonała też dotkliwego w skutkach włamania do systemów producenta sprzętu medycznego Stryker, co spowodowało zakłócenia w funkcjonowaniu szpitali. Grupa twierdziła też, że dokonała cyberataku na koncern zbrojeniowy Lockheed Martin, lecz firma nie potwierdziła naruszenia swoich systemów.

Ministerstwo sprawiedliwości USA zablokowało w ubiegłym tygodniu domenę i kilka stron internetowych grupy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ALLISON ROBBERT/POOL/PAP

Udostępnij:
Tagi:
IranCyberatakFBIUSA
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

