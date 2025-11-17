Imponująca wygrana w loterii

Loterie w USA Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szczęśliwy los zakupiony w supermarkecie Publix w miejscowości Newnan zakończył trwającą 40 losowań passę bez głównej wygranej.

Wysoka wygrana w loterii

W piątkowym losowaniu Mega Millions gracz z Georgii wygrał 980 mln dolarów. W przeliczeniu to 3,5 mld zł. Zwycięski kupon zawierał zestaw szczęśliwych numerów: 1, 8, 11, 12, 57 oraz Mega Ball 7. To największa wygrana w historii stanu i jedna z największych w dziejach loterii.

- Jesteśmy zaszczyceni, mogąc pogratulować graczowi z najwyższą wygraną w historii naszego stanu – podkreśliła w komunikacie Gretchen Corbin, prezes i dyrektor generalna Georgia Lottery.

Decyzja w sprawie wypłaty nagrody

Zwycięzca może wybrać między wypłatą roczną rozłożoną na 30 lat lub jednorazową wypłatą gotówkową w wysokości 452,2 mln dolarów przed opodatkowaniem.

Prawo stanu Georgia umożliwia zachowanie anonimowości każdemu, kto wygra co najmniej 250 tys. dolarów i złoży odpowiednie pisemne oświadczenie.

Zmiany w Mega Millions

To największa kumulacja w loterii Mega Millions od kwietniowej podwyżki cen kuponów do 5 dolarów i zwiększeniu minimalnej puli wygranych do 50 mln dolarów.

Najwyższa wygrana w historii Mega Millions – w wysokości 1,6 mld dolarów – padła w sierpniu 2023 roku na Florydzie.

OGLĄDAJ: Dywersja na torach. Trwa konferencja ministrów