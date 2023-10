Ponad miliard dolarów do wygrania w loterii

Po tym, jak w sobotę nikt nie trafił właściwej kombinacji liczb w Powerball, wygrana wzrosła do 1,04 miliarda dolarów, informuje CNN. To druga największa kumulacja w tej amerykańskiej loterii w tym roku.

1,04 miliarda dolarów to w przeliczeniu około 4,5 miliarda złotych, czyli tyle, ile np. zysku osiągnął Orlen w drugim kwartale tego roku, albo mniej więcej suma, jaką w naszym kraju zamierza zainwestować amerykański gigant Intel. Oczywiście, zgodnie z amerykańskimi zasadami, zwycięzca - nawet zakładając, że będzie jeden - nie otrzyma całej tej kwoty od razu w gotówce. Jak podaje CNN wygrana, jaką można wziąć jednorazowo "na rękę", będzie sporo mniejsza - szacuje, że to 478,2 mln dolarów. By jednak nie "stracić" połowy wygranej potencjalny szczęściarz może też rozbić całość na roczne raty. Kolejne losowanie już w poniedziałek wieczorem.

Rekordowe wygrane w amerykańskim Powerball

Jak podaje portal, choć w ostatnim losowaniu nie padła główna wygrana, to zwycięskich losów o niższej wartości było ponad 2,5 miliona - w tym dwa losy po 2 miliony dolarów i pięć losów o wartości miliona dolarów. Sama loteria podaje, że prawdopodobieństwo wygrania jakiejkolwiek nagrody w Powerball to 1 do 24,9. Jednak trafienie nagrody głównej - to szanse jak 1 do 292,2 miliona.

Spodziewane 1,04 miliarda dolarów to druga największa wygrana tej loterii w tym roku. Nieco większa była ta z 19 lipca, kiedy to zwycięzca z Kalifornii zgarnął 1,08 miliarda (do rozbicia na 29 rocznych rat, bądź ponad 588 mln w gotówce). CNN przypomina, że mieszkańcy tego stanu generalnie należą do szczęściarzy, gracz z Kalifornii wygrał, jak do tej pory największą wygraną w historii Powerball - 2,04 miliarda.

W Polsce największa tegoroczna wygrana w loterii Eurojackpot to ponad 62,6 miliona zł, padła w maju tego roku w Bielsku-Białej. Była to piąta największa wygrana w tej loterii w naszym kraju. Rekordową pozostaje ta z 12 sierpnia 2022 roku w powiecie krotoszyńskim, w wysokości 213 584 986,00 zł.

Autor:am

Źródło: CNN.com, tvn24.pl