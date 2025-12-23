Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Największa gospodarka zaskoczyła. "W kształcie litery K"

shutterstock_2236690739
Trump: zapewniłem rekordowe inwestycje w USA
Źródło: TVN24
Gospodarka USA przyspieszyła i w trzecim kwartale spisała się lepiej niż przewidywano. Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 4,3 procent kwartał do kwartału. Oczekiwano 3,3 procent - przekazał amerykański Departament Handlu.

Publikacja raportu była opóźniona ze względu na zawieszenie pracy rządu federalnego USA.

Produkt Krajowy Brutto USA w trzecim kwartale wzrósł o 4,3 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału. W drugim kwartale PKB USA wzrósł o 3,8 proc., a w pierwszym kwartale - spadł o 0,5 proc.

Konsumpcja prywatna wzrosła w trzecim kwartale o 3,5 proc., wobec 2,5 proc. w poprzednim kwartale. Oczekiwano 2,5 proc.

Pojazdy elektryczne napędziły wydatki

Z kolei bazowy deflator PCE wyniósł w trzecim kwartale w ujęciu zanualizowanym 2,9 proc. kwartał do kwartału, wobec prognoz 2,9 proc. i 2,6 proc. w poprzednim kwartale. Deflator PCE to preferowana przez Rezerwę Federalną (amerykański bank centralny) miara inflacji.

Wydatki konsumenckie przyspieszyły głównie w segmencie pojazdów elektrycznych - Amerykanie masowo kupowali samochody przed wygaśnięciem ulg podatkowych 30 września. Sprzedaż pojazdów silnikowych spadła w październiku i listopadzie.

Biuro Budżetowe Kongresu oszacowało, że 50-dniowy shutdown, który zaczął się w październiku, może spowodować spadek PKB w czwartym kwartale o 1-2 punkty procentowe.

Prognozuje się, że większość strat została odrobiona, jednak nie odzyska się od 7 do 14 miliardów dolarów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kirił Dmitrijew i Steve Witkoff
Szykuje się kolejna runda rozmów Rosjan z Amerykanami
TVN24
Trump okret 2
"Jestem wielkim estetą". Powstaną okręty "klasy Trump"
TVN24
Rubio
"Wygląda na to, że śpiewają na inną nutę". Podziały wśród ludzi Trumpa
TVN24

"W kształcie litery K"

Według Reutersa wydatki konsumentów napędzane są przez gospodarstwa domowe o wyższych dochodach - boom na giełdzie sprawił, że się wzbogaciły. Natomiast Amerykanie o średnich i niskich dochodach nadal borykają się z rosnącymi kosztami utrzymania, a niektórzy od 2026 r. będą mierzyli się ze znacznie wyższymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne.

Zdaniem ekonomistów gospodarka USA obecnie jest "w kształcie litery K" - widać wyraźne rozdwojenie na osoby zamożne, pomnażające swój majątek i biedne oraz starające się wiązać koniec z końcem od wypłaty do wypłaty.

Zjawisko obserwuje się również wśród przedsiębiorstw, co napędziła polityka celna prezydenta Donalda Trumpa, prowadzona w ostatnim czasie. Duże korporacje poradziły sobie z podniesieniem taryf importowych i inwestują w sztuczną inteligencję. Mniejsze firmy boleśnie odczuwają skutki wyższych ceł, mimo że część z opłat została już obniżona.

W tym miesiącu Rezerwa Federalna obniżyła stopę referencyjną o kolejne 25 punktów bazowych do przedziału 3,5-3,75 proc., ale zasygnalizowała, że koszty kredytów prawdopodobnie nie spadną w najbliższym czasie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: GagliardiPhotography/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
USAGospodarka USAPKB
Zobacz także:
shutterstock_2230417795
Coraz więcej podróbek czekolady. Na co zwracać uwagę
Z kraju
Kraków
Rząd szykuje rewolucję w branży. Gminy będą wyznaczać strefy
Turystyka
shutterstock_2715690879
95 procent ze spadkami. "Najsilniej zareagował Sopot"
Nieruchomości
Donald Tusk
Tusk: PiS-owcy podnieśli krzyk, spadło jeszcze bardziej
Z kraju
shutterstock_1514808632
Gigant Big Tech wykrył tysiące podań od szpiegów. "Farmy laptopów"
Najnowsze
bourbon jim beam alkohol beczka butelka shutterstock_1874571358
Słynny producent alkoholu wstrzymuje produkcję na rok
Ze świata
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Prawie 30 miliardów dla Polski. Ministra: podpisałam dwa wnioski
Z kraju
pap_20240725_156 (1)
Sąd rozstrzygnął spór Solorza z dziećmi. Biznesmen rozważa skargę
Z kraju
Konferencja ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk
"Każda praca musi być doceniana". Zbliża się zmiana w liczeniu stażu
Dla pracownika
koszyk zakupy sklep shutterstock_2431783879
"Może być znacznie taniej lub sporo drożej". Nowe dane
Z kraju
shutterstock_2548113419
Te auta napędzają rynek. Sprzedaż rośnie kolejny miesiąc z rzędu
Moto
AdobeStock_1071630852
Najdroższe święta od 1989 roku? PiS alarmuje o drożyźnie, rząd przypomina rekordową inflację
Z kraju
Kraków, 21.12.2025. 29. wigilia dla osób bezdomnych i potrzebujących na Rynku Głównym w Krakowie
Nowy kanon wigilijnego stołu. Mniej karpia i więcej dań gotowych
Z kraju
Warszawa, 07.12.2025. Galeria handlowa Złote Tarasy w Warszawie
Ostatni dzień na zrobienie zakupów przed świętami
Handel
Andrzej Domański
Domański o wecie prezydenta: te środki miały trafić do NFZ
Z kraju
Karol Nawrocki
Prezydent podpisał, ale ma zastrzeżenia
TVN24
Nowa Poszta shutterstock_2229138781
"Zdołała przekuć chaos wojny w sukces"
Ze świata
kosmetyki, drogeria, polska
Groźna bakteria w kosmetyku. Partia wycofana
Z kraju
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Praca w Wigilię? Ministra "niezwłocznie zareagowała"
Z kraju
Fabryka, produkty mleczne, linia produkcyjna, mleko
Chiński odwet. "Bezpośrednio odczują polscy producenci"
Ze świata
PKP Cargo
PKP Cargo odwołało prezeskę
Z kraju
Kristi Noem
Świąteczny bonus od państwa. "By wyjechali dobrowolnie"
Ze świata
Korea Południowa, restauracja, kimchi
Wstydliwy import. "To naprawdę rozdziera serce"
Ze świata
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
Oszczędzają mniej, wydają więcej. Alarmujące dane
Ze świata
Siedziba PZU
Nowy prezes polskiego giganta. Komisja zdecydowała
Z kraju
Daniel Obajtek
Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi Orlenu
Z kraju
Donald Trump
Trump uderzył w naszego sąsiada. Bolesny spadek
Ze świata
pap_20230930_346 (1)
Nawrocki powołał nowego członka Rady Polityki Pieniężnej
Z kraju
shutterstock_2145915133
Nowe złoża Orlenu. "Kluczowe źródła dla polskiej energetyki"
Z kraju
euro waluta pieniadze shutterstock_2249806661
Polska a euro. Jest opinia ministerstwa
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica