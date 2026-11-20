Ze świata Pentagon: wojna z Iranem kosztowała USA ponad 48 miliardów dolarów Oprac. Adam Styczek |

Trump: nie żałuję wojny z Iranem Źródło wideo: TVN24, FOX News Channel's The Ingraham Angle Źródło zdj. gł.: X/CENTCOM

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Wojna z Iranem kosztowała Stany Zjednoczone jak dotąd 48,3 miliarda dolarów - poinformował w czwartek zastępca kontrolera finansowego Pentagonu Arthur Miller podczas przesłuchania w Kongresie.

Kwota ta jest o około 26 procent wyższa od wcześniejszych szacunków Kongresowego Biura Budżetowego, które na początku sierpnia oceniało koszt wojny na 38 miliardów dolarów. Jak wyjaśnił Miller, w wyliczeniach uwzględniono koszty amunicji, wymiany sprzętu wojskowego oraz wydatki operacyjne poniesione przez siły zbrojne USA.

Zaznaczył jednak, że szacunki nie obejmują strat poniesionych przez amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie w wyniku irańskich ataków rakietowych i dronowych. Nie uwzględniają także wpływu konfliktu na światową gospodarkę.

Kiedy demokratyczny senator Richard Blumenthal ze stanu Connecticut domagał się od Millera oszacowania szkód w amerykańskich obiektach, ten odparł, że nie dysponuje takimi danymi. Przewodniczący komisji, republikański senator Roger Wicker ze stanu Missisipi, polecił Millerowi, aby postarał się przedstawić odpowiedź w możliwie najkrótszym czasie.

Kosztowna wojna z Iranem

Analiza przeprowadzona przez agencję Associated Press wykazała, że ​​Iran zaatakował hangary lotnicze, systemy wykrywania nadlatujących pocisków, magazyny, obiekty zakwaterowania dla żołnierzy i inne elementy infrastruktury, powodując zniszczenia sprzętu o wartości miliardów dolarów.

Demokratka z Massachusetts senator Elizabeth Warren stwierdziła, powołując się na niezależne szacunki oraz doniesienia medialne, że ​​amerykańska blokada morska irańskich jednostek kosztuje około 32,5 miliona dolarów dziennie, podczas gdy irański atak na regionalne dowództwo marynarki wojennej w Bahrajnie spowodował straty o wartości co najmniej 400 milionów dolarów.

O koszty działań wojennych pytany był we wtorek pełniący obowiązki sekretarza marynarki wojennej Hung Cao. Potwierdził dane dotyczące blokady, jednak przekazał, że nie jest w stanie przedstawić pełnej oceny zniszczeń w Bahrajnie, ponieważ "jest to dla nas obszar niedostępny".