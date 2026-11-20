Pentagon: wojna z Iranem kosztowała USA ponad 48 miliardów dolarów
Wojna z Iranem kosztowała Stany Zjednoczone jak dotąd 48,3 miliarda dolarów - poinformował w czwartek zastępca kontrolera finansowego Pentagonu Arthur Miller podczas przesłuchania w Kongresie.
Kwota ta jest o około 26 procent wyższa od wcześniejszych szacunków Kongresowego Biura Budżetowego, które na początku sierpnia oceniało koszt wojny na 38 miliardów dolarów. Jak wyjaśnił Miller, w wyliczeniach uwzględniono koszty amunicji, wymiany sprzętu wojskowego oraz wydatki operacyjne poniesione przez siły zbrojne USA.
Zaznaczył jednak, że szacunki nie obejmują strat poniesionych przez amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie w wyniku irańskich ataków rakietowych i dronowych. Nie uwzględniają także wpływu konfliktu na światową gospodarkę.
Kiedy demokratyczny senator Richard Blumenthal ze stanu Connecticut domagał się od Millera oszacowania szkód w amerykańskich obiektach, ten odparł, że nie dysponuje takimi danymi. Przewodniczący komisji, republikański senator Roger Wicker ze stanu Missisipi, polecił Millerowi, aby postarał się przedstawić odpowiedź w możliwie najkrótszym czasie.
Kosztowna wojna z Iranem
Analiza przeprowadzona przez agencję Associated Press wykazała, że Iran zaatakował hangary lotnicze, systemy wykrywania nadlatujących pocisków, magazyny, obiekty zakwaterowania dla żołnierzy i inne elementy infrastruktury, powodując zniszczenia sprzętu o wartości miliardów dolarów.
Demokratka z Massachusetts senator Elizabeth Warren stwierdziła, powołując się na niezależne szacunki oraz doniesienia medialne, że amerykańska blokada morska irańskich jednostek kosztuje około 32,5 miliona dolarów dziennie, podczas gdy irański atak na regionalne dowództwo marynarki wojennej w Bahrajnie spowodował straty o wartości co najmniej 400 milionów dolarów.
O koszty działań wojennych pytany był we wtorek pełniący obowiązki sekretarza marynarki wojennej Hung Cao. Potwierdził dane dotyczące blokady, jednak przekazał, że nie jest w stanie przedstawić pełnej oceny zniszczeń w Bahrajnie, ponieważ "jest to dla nas obszar niedostępny".