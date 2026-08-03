USA przyspieszają produkcję pocisków do Patriotów. Kluczowe umowy podpisane
Pentagon podpisał w poniedziałek umowy z firmami Northrop Grumman i Lockheed Martin. Mają one znacząco przyspieszyć produkcję części do pocisków wykorzystywanych w systemach obrony powietrznej Patriot i THAAD.
- Umowy ramowe z dostawcami komponentów do amunicji, takimi jak Northrop Grumman, mają kluczowe znaczenie dla trzykrotnego zwiększenia produkcji pocisków PAC-3 oraz czterokrotnego zwiększenia produkcji pocisków przechwytujących THAAD - oświadczył zastępca szefa Pentagonu Michael Duffey.
Firma Northrop Grumman poinformowała, że łączna wartość zawartych wieloletnich umów ramowych to ponad 3 mld dol.
Przyspieszenie produkcji
Jak przypomniał Reuters, w ubiegłym tygodniu Pentagon ogłosił wart do 58,6 miliarda dolarów kontrakt ramowy dla firmy Lockheed Martin. Umowa obejmuje produkcję pocisków przechwytujących Patriot.
Podobną umowę ramową rząd USA zawarł też z RTX, spółką-matką firmy Raytheon. Celem jest zwiększenie produkcji pocisków manewrujących Tomahawk z obecnych 60 do 1 tys. sztuk rocznie.
Dotychczasowe zapasy pocisków do amerykańskich systemów obrony powietrznej zostały uszczuplone w wyniku wojen z Iranem i na Ukrainie.
Deficyt pocisków Patriot w Ukrainie
Według szacunków waszyngtońskiego think tanku CSIS wojsko USA posiada mniej niż 1000 pocisków przechwytujących Patriot oraz mniej niż 250 pocisków przechwytujących systemu THAAD.
Ukraina boryka się z niedoborem pocisków Patriot, które pozostają jedyną bronią w jej arsenale zdolną do zestrzeliwania pocisków balistycznych. Pentagon nalega, aby wykonawcy zwiększyli tempo produkcji uzbrojenia.