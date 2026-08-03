Ze świata USA przyspieszają produkcję pocisków do Patriotów. Kluczowe umowy podpisane Oprac. Paulina Karpińska |

"Trump jest nieprzewidywalny". Jill Dougherty o decyzji USA ws. Patriotów dla Ukrainy Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: plut. Aleksander Perz / 18 DZ

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Pentagon podpisał w poniedziałek umowy z firmami Northrop Grumman i Lockheed Martin. Mają one znacząco przyspieszyć produkcję części do pocisków wykorzystywanych w systemach obrony powietrznej Patriot i THAAD.

- Umowy ramowe z dostawcami komponentów do amunicji, takimi jak Northrop Grumman, mają kluczowe znaczenie dla trzykrotnego zwiększenia produkcji pocisków PAC-3 oraz czterokrotnego zwiększenia produkcji pocisków przechwytujących THAAD - oświadczył zastępca szefa Pentagonu Michael Duffey.

Firma Northrop Grumman poinformowała, że łączna wartość zawartych wieloletnich umów ramowych to ponad 3 mld dol.

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Przyspieszenie produkcji

Jak przypomniał Reuters, w ubiegłym tygodniu Pentagon ogłosił wart do 58,6 miliarda dolarów kontrakt ramowy dla firmy Lockheed Martin. Umowa obejmuje produkcję pocisków przechwytujących Patriot.

Podobną umowę ramową rząd USA zawarł też z RTX, spółką-matką firmy Raytheon. Celem jest zwiększenie produkcji pocisków manewrujących Tomahawk z obecnych 60 do 1 tys. sztuk rocznie.

Dotychczasowe zapasy pocisków do amerykańskich systemów obrony powietrznej zostały uszczuplone w wyniku wojen z Iranem i na Ukrainie.

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Deficyt pocisków Patriot w Ukrainie

Według szacunków waszyngtońskiego think tanku CSIS wojsko USA posiada mniej niż 1000 pocisków przechwytujących Patriot oraz mniej niż 250 pocisków przechwytujących systemu THAAD.

Ukraina boryka się z niedoborem pocisków Patriot, które pozostają jedyną bronią w jej arsenale zdolną do zestrzeliwania pocisków balistycznych. Pentagon nalega, aby wykonawcy zwiększyli tempo produkcji uzbrojenia.