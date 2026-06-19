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Pentagon ma problemy finansowe. Środków może zabraknąć latem

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Pete Hegseth
Odwołano rozmowy pokojowe USA-Iran w Szwajcarii
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Joshua Sukoff / Shutterstock
Pentagon będzie potrzebował uchwalenia dodatkowych 80 miliardów dolarów, by pokryć koszty wojny z Iranem - przekazał "Wall Street Journal". Według wiceszefa resortu Stephena Feinberga bez tych środków Departamentowi Obrony może zacząć brakować pieniędzy już latem.

Jak informuje dziennik, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, zastępca Pete'a Hegsetha poinformował w ostatnich dniach członków Kongresu w rozmowach telefonicznych o potrzebach resortu. Część z tych pieniędzy ma być przeznaczona między innymi na operacje okrętowe, pensje personelu i amunicję.

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Niejasne koszty wojny z Iranem

Członkowie obu izb Kongresu od dawna publicznie wzywali Pentagon do przedstawienia kosztów wojny w Iranie oraz formalnego wniosku o nowelizację budżetu. Taki wniosek jak dotąd nie został zgłoszony.

Początkowe doniesienia, o których pisał m.in. "Washington Post" na początku wojny, mówiły o zamiarze poproszenia Kongresu o dodatkowe 200 mld dol. Główny urzędnik Pentagonu odpowiedzialny za finanse resortu Jules Hurst mówił natomiast w Kongresie w maju, że koszty wojny z Iranem wynosiły wówczas 29 mld dol.

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Według "WSJ" czołowi urzędnicy Pentagonu mówili ustawodawcom w ostatnim czasie, że latem może zacząć brakować im pieniędzy na operacje, chyba że Kongres uchwali nową ustawę o wydatkach wojennych. Jednocześnie ostrzegli, że siły zbrojne będą musiały ograniczyć ćwiczenia i inne priorytety z powodu wojny w Iranie i rozmieszczenia wojsk wzdłuż południowej granicy USA.

Jak ocenia gazeta, każdy wniosek o finansowanie wojny, który wpłynie do Kongresu, prawdopodobnie wywoła debatę na temat decyzji Trumpa o wypowiedzeniu wojny.

Republikanom brakuje głosów

Niektórzy politycy w Kongresie ostrzegają, że nie zagłosują za zatwierdzeniem dodatkowego finansowania wojny, jeśli Kongres nie zatwierdzi formalnie użycia siły w Iranie, tak jak to było w przypadku pierwszej wojny w Zatoce Perskiej oraz wojen w Iraku i Afganistanie. Administracja Trumpa nigdy nie ubiegała się o zgodę Kongresu na wojnę z Iranem, a demokraci argumentują, że jest ona w związku z tym nielegalna.

Jak sugerował senator demokratów Chris Murphy, może być to warunek uchwalenia nowych środków, biorąc pod uwagę, że aby ustawa przeszła w Senacie, gdzie próg wynosi 60 głosów, potrzebne jest poparcie części demokratów (republikanie mają 53 miejsca).

- W Senacie nie ma 60 głosów potrzebnych do przegłosowania dodatkowych pieniędzy. Myślę, że to całkiem prawdziwe stwierdzenie, które nie zmieni się w najbliższym czasie - powiedział w tym tygodniu senator Chris Murphy (demokrata z Connecticut). - Nie podjęli żadnych wysiłków, aby informować Kongres o sytuacji i wiedzą, że wojna jest skrajnie niepopularna - powiedział Murphy.

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Źródło: PAP
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Tagi:
IranPentagonUSAKongres USA
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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