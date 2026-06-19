Ze świata Pentagon ma problemy finansowe. Środków może zabraknąć latem Oprac. Wiktor Knowski |

Odwołano rozmowy pokojowe USA-Iran w Szwajcarii Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Joshua Sukoff / Shutterstock

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Jak informuje dziennik, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, zastępca Pete'a Hegsetha poinformował w ostatnich dniach członków Kongresu w rozmowach telefonicznych o potrzebach resortu. Część z tych pieniędzy ma być przeznaczona między innymi na operacje okrętowe, pensje personelu i amunicję.

Niejasne koszty wojny z Iranem

Członkowie obu izb Kongresu od dawna publicznie wzywali Pentagon do przedstawienia kosztów wojny w Iranie oraz formalnego wniosku o nowelizację budżetu. Taki wniosek jak dotąd nie został zgłoszony.

Początkowe doniesienia, o których pisał m.in. "Washington Post" na początku wojny, mówiły o zamiarze poproszenia Kongresu o dodatkowe 200 mld dol. Główny urzędnik Pentagonu odpowiedzialny za finanse resortu Jules Hurst mówił natomiast w Kongresie w maju, że koszty wojny z Iranem wynosiły wówczas 29 mld dol.

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Według "WSJ" czołowi urzędnicy Pentagonu mówili ustawodawcom w ostatnim czasie, że latem może zacząć brakować im pieniędzy na operacje, chyba że Kongres uchwali nową ustawę o wydatkach wojennych. Jednocześnie ostrzegli, że siły zbrojne będą musiały ograniczyć ćwiczenia i inne priorytety z powodu wojny w Iranie i rozmieszczenia wojsk wzdłuż południowej granicy USA.

Jak ocenia gazeta, każdy wniosek o finansowanie wojny, który wpłynie do Kongresu, prawdopodobnie wywoła debatę na temat decyzji Trumpa o wypowiedzeniu wojny.

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Republikanom brakuje głosów

Niektórzy politycy w Kongresie ostrzegają, że nie zagłosują za zatwierdzeniem dodatkowego finansowania wojny, jeśli Kongres nie zatwierdzi formalnie użycia siły w Iranie, tak jak to było w przypadku pierwszej wojny w Zatoce Perskiej oraz wojen w Iraku i Afganistanie. Administracja Trumpa nigdy nie ubiegała się o zgodę Kongresu na wojnę z Iranem, a demokraci argumentują, że jest ona w związku z tym nielegalna.

Jak sugerował senator demokratów Chris Murphy, może być to warunek uchwalenia nowych środków, biorąc pod uwagę, że aby ustawa przeszła w Senacie, gdzie próg wynosi 60 głosów, potrzebne jest poparcie części demokratów (republikanie mają 53 miejsca).

- W Senacie nie ma 60 głosów potrzebnych do przegłosowania dodatkowych pieniędzy. Myślę, że to całkiem prawdziwe stwierdzenie, które nie zmieni się w najbliższym czasie - powiedział w tym tygodniu senator Chris Murphy (demokrata z Connecticut). - Nie podjęli żadnych wysiłków, aby informować Kongres o sytuacji i wiedzą, że wojna jest skrajnie niepopularna - powiedział Murphy.

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