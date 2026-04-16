Ze świata

Zwiększenie produkcji broni. Pentagon prosi koncerny o wsparcie armii

Szef Pentagonu Pete Hegseth
Media: Pentagon planuje skierować żołnierzy elitarnej jednostki na Bliski Wschód
Źródło: TVN24
Administracja USA chce, żeby amerykańscy producenci, przede wszystkim z branży motoryzacyjnej, dołączyli do produkcji uzbrojenia - przekazał "Wall Street Journal". Rozmowy z przedstawicielami branży miały rozpocząć się jeszcze przed pierwszymi atakami USA na Iran.

Wysokiej rangi przedstawiciele resortu obrony (wojny) prowadzą rozmowy o produkcji broni i innego zaopatrzenia wojskowego z kierownictwem kilku firm, w tym General Motors i Ford Motor - przekazały źródła "WSJ".

Kwestia bezpieczeństwa narodowego

Pentagon chciałby, żeby firmy wykorzystały swoich pracowników i zdolności produkcyjne do zwiększenia produkcji broni i innego sprzętu na tle malejących zapasów w związku z wojnami na Ukrainie i w Iranie.

Informatorzy "WSJ" przekazali, że rozmowy miały charakter wstępny i wielowątkowy oraz rozpoczęły się przed wojną przeciwko Iranowi, którą Izrael i USA rozpoczęły 28 lutego.

Chiny wyciągają z muzeów myśliwce. "Koszmar każdej obrony"
Chiny wyciągają z muzeów myśliwce. "Koszmar każdej obrony"

Maciej Michałek

Przedstawiciele resortu obrony mieli powiedzieć, że amerykańscy producenci mogą być potrzebni do wsparcia firm z sektora obronnego. Mieli też pytać, czy przedsiębiorstwa te mogłyby szybko przestawić się na pracę w tym sektorze. Urzędnicy argumentowali, że zwiększenie produkcji broni to kwestia bezpieczeństwa narodowego.

Urzędnik z Pentagonu zaznaczył, że resortowi zależy na szybkim rozszerzeniu bazy przemysłu obronnego i chce wykorzystać w tym celu wszelkie dostępne rozwiązania.

Nie pierwszy raz

Administracja Trumpa zwracała się do amerykańskich producentów samochodów już w przeszłości. GM i Ford nawiązały współpracę z firmami z branży medycznej, aby wyprodukować respiratory na początku pandemii COVID.

Trump podnosi stawkę w sprawie NATO. Groźba czy dobrze rozegrana gra?
Trump podnosi stawkę w sprawie NATO. Groźba czy dobrze rozegrana gra?

Michał Sznajder

Dziennik przypomniał, że podczas II wojny światowej producenci samochodów z Detroit wstrzymali produkcję aut, przestawiając się na bombowce, silniki lotnicze i ciężarówki.

Jak ujawnił na początku miesiąca Biały Dom, prezydent Donald Trump proponuje, by w przyszłym roku fiskalnym wydatki obronne sięgnęły kwoty 1,5 biliona dolarów, czyli o 42 proc. więcej niż w roku fiskalnym 2026. Propozycja zakłada 1,1 bln dol. dla Pentagonu oraz 350 mld dol. m.in. na krytycznie ważne uzbrojenie i wysiłki mające na celu rozbudowę przemysłu obronnego. Jednocześnie Trump chciałby, żeby wydatki na cele niemilitarne spadły o ok. 10 proc. Byłby to największy budżet na cele militarne we współczesnej historii. Proponowany przez Trumpa budżet musi zaakceptować Kongres.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: WILL OLIVER/PAP/EPA

PentagonGeneral MotorsFordUSAKonflikt na Bliskim Wschodziebranża zbrojeniowa
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
