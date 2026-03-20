Groźny incydent podczas sztormu. Kontenery wypadły za burtę

Kontenerowiec zgubił część ładunku

Statek OOCL Sunflover wpłynął do portu w Long Beach z wyraźnym przechyłem i naruszonymi stosami ładunku.

Jak poinformowała amerykańska Straż Wybrzeża, do zdarzenia doszło podczas rejsu transpacyficznego z Kaohsiungu na Tajwanie. Sztorm, któremu towarzyszyły silne wiatry i wysokie fale w rejonie Wysp Aleuckich, doprowadził do przewrócenia się części kontenerów i wypadnięcia ich za burtę.

Według starszego marynarza Straży Wybrzeża - Roberto Nievesa - warunki pogodowe były wyjątkowo trudne, co znacząco utrudniło utrzymanie stabilności ładunku na pokładzie.

Działania służb w porcie

Po wpłynięciu jednostki do portu Long Beach służby ogłosiły strefę bezpieczeństwa o promieniu 100 jardów wokół statku. Załogi oraz ekipy portowe natychmiast rozpoczęły awaryjne prace zabezpieczające, mocując uszkodzone kontenery za pomocą pasów, łańcuchów i napinaczy, by zapobiec ich dalszemu przemieszczeniu.

Przeprowadzono również oględziny uszkodzonych kontenerów, w tym kontrolę jakości powietrza oraz pomiar temperatury. Jak poinformował Nieves, "nie stwierdzono żadnych oznak wycieku substancji niebezpiecznych ani zanieczyszczeń".

Urzędnicy nie ujawnili na razie, jaki ładunek znajdował się w utraconych lub uszkodzonych kontenerach. Służby portowe prowadzą ocenę skali strat oraz planują niezbędne naprawy.

OOCL Sunflower to nowoczesny kontenerowiec pływający pod banderą Hongkongu. Jednostka ma ok. 366 metrów długości i należy do klasy ultradużych kontenerowców (ULCV), zaprojektowanych do przewozu dziesiątek tysięcy kontenerów w ramach globalnych szlaków handlowych.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris