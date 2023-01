USA osiągnęły limit zadłużenia. Uruchomiono "nadzwyczajne środki"

Sekretarz skarbu USA Janet Yellen napisała w czwartkowym liście do spikera Izby Reprezentantów, że "nadzwyczajne środki" oznaczają wstrzymanie części inwestycji funduszu emerytalnego pracowników federalnych oraz ogłoszenie "okresu zawieszenia wydawania nowego długu" do 5 czerwca. Zabiegi te mają zapewnić uniknięcie potencjalnego bankructwa do tego czasu. Wezwała jednocześnie Kongres do podniesienia limitu.