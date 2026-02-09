Pościg przez pół świata. "Uciekł, a my poszliśmy za nim"

Siły zbrojne USA przechwyciły na Oceanie Indyjskim objęty sankcjami tankowiec Aquila II, który usiłował zbiec przed amerykańską "kwarantanną" takich statków na Morzu Karaibskim - poinformował Departament Wojny Stanów Zjednoczonych.
Pościg przez pół świata
Jak poinformował resort w komunikacie, do akcji przechwycenia i abordażu statku doszło minionej nocy i przebiegła ona "bez incydentów".
"Aquila II działał wbrew ustanowionej przez prezydenta Trumpa kwarantannie statków objętych sankcjami na Karaibach. Uciekł, a my poszliśmy za nim. Departament Wojny śledził i ścigał ten statek od Karaibów po Ocean Indyjski" - napisał Pentagon w mediach społecznościowych.
"Żaden inny kraj na Ziemi nie ma możliwości egzekwowania swojej woli w każdej domenie. Na lądzie, w powietrzu i na morzu, nasze Siły Zbrojne was znajdą i wymierzą sprawiedliwość. Skończy wam się paliwo na długo, zanim nas prześcigniecie" - dodano we wpisie.
Nie jest dotąd jasne, co stanie się z przechwyconym statkiem.
Ucieczka tankowca z floty cieni
Aquila II - to pływający pod panamską banderą i należący do zarejestrowanej w Hongkongu firmy tankowiec. Jest jednym z kilkunastu, które w styczniu uciekły przed ogłoszoną przez USA blokadą Wenezueli. Statek został w styczniu 2025 r. objęty amerykańskimi sankcjami jako część rosyjskiej floty cieni, eksportującej ropę naftową m.in. z portu w Noworosyjsku na Morzu Czarnym. Podlega też pod sankcje UE i Wielkiej Brytanii.
Jest to już co najmniej ósmy tankowiec zatrzymany przez siły USA w ramach blokady Wenezueli. Większość z dotychczasowych statków była objęta sankcjami w ramach działań przeciwko Rosji.
Opracował Wiktor Knowski/kris
Źródło: PAP