Ze świata Obstawiał to, co powie Trump. Jest kara dla pracownika Białego Domu Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Operator promptera Trumpa miał wykorzystać wiedzę o treści przemówień do wygrania ponad 100 tysięcy. Rzeczniczka Białego Domu komentuje Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Gabriel Perez zawierał na platformie Kalshi kontrakty dotyczące słów i zwrotów, które prezydent miał wypowiedzieć podczas wystąpień od grudnia 2025 roku do lutego 2026 roku.

Amerykański organ nadzoru finansowego (CFTC), kontrolujący działalność platformy, poinformował, że Perez musi zwrócić 107 539,02 dol. uzyskanego zysku oraz zapłacić 65 tys. dolarów kary cywilnej.

Biały Dom nie skomentował dotychczas sprawy. W lipcu ówczesna rzeczniczka prasowa Karoline Leavitt informowała, że Perez przebywa na bezpłatnym urlopie i nie wróci na swoje stanowisko.

Kalshi to giełda i zakłady bukmacherskie, gdzie użytkownicy mogą zawierać kontrakty dotyczące wyników rzeczywistych wydarzeń - m.in. wyborów, decyzji Rezerwy Federalnej, zawodów sportowych czy poziomu inflacji. Cena kontraktu odzwierciedla szacowane prawdopodobieństwo danego wyniku.

Operator promptera wykorzystał poufną wiedzę

Ogłaszając w piątek zawarcie ugody, CFTC stwierdziła, że Perez "bezprawnie wykorzystał" posiadaną wcześniej wiedzę o treści przemówień Trumpa, aby zawierać transakcje, "naruszając ciążący na nim obowiązek zaufania i zachowania poufności".

Komisja podała, że wysokość kary cywilnej została obniżona ze względu na jego "wzorową współpracę" podczas dochodzenia. Perez otrzymał również trzyletni zakaz zawierania transakcji na rynkach podlegających nadzorowi CFTC.

"Nie ma znaczenia, kim jesteś - jeśli naruszysz nasze zasady lub prawo federalne, poniesiesz konsekwencje" - skomentował na portalu X prawnik Kalshi, Bobby DeNault.

Kalshi wykryło nietypową aktywność

Kalshi informowało wcześniej BBC, że w marcu jego analitycy zauważyli nietypową aktywność na tzw. rynkach wzmianek. Użytkownicy przewidują na nich, czy mówca użyje określonych słów lub zwrotów, takich jak nazwy państw, hasła wyborcze czy inne często powtarzające się sformułowania.

Na podstawie danych dotyczących konta firma ustaliła, że użytkownik był pracownikiem federalnym odpowiedzialnym za obsługę teleprompterów w Białym Domu. Następnie zgłosiła jego aktywność organowi regulacyjnemu.

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"Słowa przywódców politycznych, takich jak prezydenci i prezesi Rezerwy Federalnej, wywołują wahania o wartości miliardów dolarów na rynkach walutowych, rynku kontraktów terminowych na ropę oraz rynku akcji" - napisano w lipcowym oświadczeniu Kalshi.

"W tym samym miesiącu Biuro Zarządzania Białego Domu rozesłało pracownikom pismo zakazujące im obstawiania na rynkach prognostycznych" - przekazali urzędnicy administracji w rozmowie z CBS News, amerykańskim partnerem BBC.