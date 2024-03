czytaj dalej

Komisja Europejska zdecydowała w piątek o przekazaniu 500 mln euro europejskim firmom zbrojeniowym na zwiększenie produkcji amunicji artyleryjskiej. Środki mają spowodować podwojenie możliwości produkcyjnych. Na liście beneficjentów jest firma z Polski – zakłady Dezamet, należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej - która otrzyma z tej puli ok. 2,1 mln euro. Najwięcej, bo ponad 87 mln trafi poza Unię do norweskich firm zbrojeniowych.