Ze świata

Kevin Warsh nowym szefem amerykańskiego banku centralnego

Kevin Warsh został nowym szefem amerykańskiego banku centralnego - podał Reuters. W piątek w Białym Domu zaprzysiągł go prezydent Donald Trump.

Ceremonia odbyła się w Białym Domu, co zdarzyło się pierwszy raz od czasów Alana Greenspana w 1987 roku - wyjaśnia "The Wall Street Journal". Zaznacza, że to pokazuje osobiste zaangażowanie Donalda Trumpa w wybór nowego szefa Fedu.

Trump: naprawdę tak myślę

Donald Trump powiedział podczas ceremonii, że chce, by Warsh był "całkowicie niezależny" od niego.

- Naprawdę tak myślę. Nie mówię tego w żaden inny sposób. Chcę, żeby Kevin był całkowicie niezależny. Chcę, żeby był niezależny i po prostu wykonał świetną robotę. Nie patrz na mnie, nie patrz na nikogo, po prostu rób swoje i zrób świetną robotę - stwierdził.

Mimo polecenia bycia niezależnym Trump mówił także, że nowy szef Fedu rozumie, iż kiedy gospodarka przeżywa boom, "trzeba dać jej zaszaleć, po prostu pozwolić jej się rozwijać". To odniesienie do wielokrotnie powtarzanego przez niego poglądu, że w czasie rozwoju gospodarczego bank centralny nie powinien podwyższać stóp procentowych, lecz wręcz je obniżać.

Nowy szef Fedu zapowiadał, że swoją misję będzie wypełniać z "niezależnością i determinacją", będzie nastawiony na reformy, lecz przyznał, że nie jest "naiwny wobec wyzwań", które przed nim stoją.

- Aby wypełnić tę misję, będę przewodził zorientowanej na reformy Rezerwie Federalnej, ucząc się na przeszłych sukcesach i błędach, uciekając od statycznych ram i modeli oraz utrzymując jasne standardy uczciwości i wydajności - powiedział.

Presja ze strony Trumpa

Kevin Warsh został zatwierdzony na stanowisko szefa Fedu w niemal jednomyślnym głosowaniu 13 maja.

Przejął funkcję przewodniczącego Fedu po Jeromie Powellu, który był szefem banku centralnego przez dwie czteroletnie kadencje - pierwotnie jako nominat Donalda Trumpa, a potem Joe Bidena.

56-letni Warsh będzie pełnił czteroletnią kadencję jako przewodniczący oraz 14-letnią jako członek Rady Gubernatorów Fedu. Trump wybrał go jako zaporę przed dalszymi podwyżkami stóp procentowych. Warsh od lat opowiada się za ich obniżaniem.

Obejmie urząd w momencie, gdy pozostali członkowie Rady Gubernatorów rozważają podwyżki stóp procentowych, aby opanować inflację napędzaną przez wojnę Trumpa z Iranem. Z protokołu z posiedzenia Fedu z 28–29 kwietnia, opublikowanego w środę, wynika, że większość decydentów uznała, iż "pewne zacieśnienie polityki pieniężnej prawdopodobnie stanie się właściwe", jeśli inflacja utrzyma się powyżej celu 2 proc.

Trump wielokrotnie sugerował, że Warsh - zgodnie z jego żądaniami - obniży stopy procentowe. Obecny prezydent USA wielokrotnie wchodził w konflikt z Powellem za brak obniżek stóp, nadając mu przydomek "Too Late" ("Zbyt późno") i nazywając go "idiotą".

Następne posiedzenie Rezerwy Federalnej odbędzie się w dniach 16-17 czerwca. Decydenci zagłosują wówczas nad stopami procentowymi i nowym oświadczeniem w sprawie polityki pieniężnej, a także przedstawią nowe prognozy gospodarcze.

Kim jest Kevin Warsh

Prywatnie Warsh jest zięciem bliskiego Trumpowi miliardera Ronalda Laudera, spadkobiercy koncernu Estee Lauder i przewodniczącego Światowego Kongresu Żydów.

Źródło: tvn24.pl, Reuters, PAP
Tagi:
Paulina Karpińska
